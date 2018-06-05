Что делать при микроинсульте до приезда "скорой"

Медики напомнили о том, как важно вовремя оказать помощь человеку при микроинсульте.Микроинсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к таким же серьезным последствиям, как и инсульт.Единственное отличие микроинсульта от инсульта заключается в том, что поражаются мелкие сосуды головного мозга и, как правило, ткани около них быстро восстанавливаются, поэтому симптомы могут остаться незамеченными.Опасность микроинсульта состоит в том, что рано или поздно он может повториться или же произойдет более глобальное разрушение крупных сосудов мозга, то есть инсульт.Характерные симптомы микроинсульта:- потемнение в глазах;- шум или звон в ушах;- потеря сознания;- нарушение или затрудненная речь;- онемение лица, возможно, одной его половины;- покалывание и онемение в нижних или верхних конечностях;- головная боль и головокружение.Эти признаки микроинсульта могут проявляться считанные минуты и потому многие люди не обращают на них должного внимания, что чревато последствиями, а о перенесенном приступе они узнают через какое-то время при полном обследовании.Что делать, если вы поняли, что у вас или кого-то из окружающих микроинсульт?1. Немедленно вызвать скорую помощь.2. Принять горизонтальное положение или уложить человека на ровную поверхность, при этом голова должна быть выше уровня ног.3. Наклонить голову в сторону на случай, если начнется рвота и чтобы избежать заглатывания рвотных масс.4. Если микроинсульт случился на улице, то человеку необходимо освободить шею и живот от сдавливающей одежды.5. Когда приступ произошел в помещении - необходимо открыть окна и впустить свежий воздух.6. Приложить ко лбу платок, смоченный в воде или умыться прохладной водой.7. На жаре можно помахать чем-либо перед лицом человека, чтобы освежить его.Главное - не паниковать, но и не игнорировать подобные симптомы, потому как после микроинсульта могут быть серьезные осложнения.