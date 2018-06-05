Что делать при микроинсульте до приезда "скорой"
Микроинсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к таким же серьезным последствиям, как и инсульт.
Единственное отличие микроинсульта от инсульта заключается в том, что поражаются мелкие сосуды головного мозга и, как правило, ткани около них быстро восстанавливаются, поэтому симптомы могут остаться незамеченными.
Опасность микроинсульта состоит в том, что рано или поздно он может повториться или же произойдет более глобальное разрушение крупных сосудов мозга, то есть инсульт.
Характерные симптомы микроинсульта:
- потемнение в глазах;
- шум или звон в ушах;
- потеря сознания;
- нарушение или затрудненная речь;
- онемение лица, возможно, одной его половины;
- покалывание и онемение в нижних или верхних конечностях;
- головная боль и головокружение.
Эти признаки микроинсульта могут проявляться считанные минуты и потому многие люди не обращают на них должного внимания, что чревато последствиями, а о перенесенном приступе они узнают через какое-то время при полном обследовании.
Что делать, если вы поняли, что у вас или кого-то из окружающих микроинсульт?
1. Немедленно вызвать скорую помощь.
2. Принять горизонтальное положение или уложить человека на ровную поверхность, при этом голова должна быть выше уровня ног.
3. Наклонить голову в сторону на случай, если начнется рвота и чтобы избежать заглатывания рвотных масс.
4. Если микроинсульт случился на улице, то человеку необходимо освободить шею и живот от сдавливающей одежды.
5. Когда приступ произошел в помещении - необходимо открыть окна и впустить свежий воздух.
6. Приложить ко лбу платок, смоченный в воде или умыться прохладной водой.
7. На жаре можно помахать чем-либо перед лицом человека, чтобы освежить его.
Главное - не паниковать, но и не игнорировать подобные симптомы, потому как после микроинсульта могут быть серьезные осложнения.
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