Что делать при микроинсульте до приезда "скорой"

Медики напомнили о том, как важно вовремя оказать помощь человеку при микроинсульте.

Микроинсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к таким же серьезным последствиям, как и инсульт.

Единственное отличие микроинсульта от инсульта заключается в том, что поражаются мелкие сосуды головного мозга и, как правило, ткани около них быстро восстанавливаются, поэтому симптомы могут остаться незамеченными.

Опасность микроинсульта состоит в том, что рано или поздно он может повториться или же произойдет более глобальное разрушение крупных сосудов мозга, то есть инсульт.

Характерные симптомы микроинсульта:

- потемнение в глазах;

- шум или звон в ушах;

- потеря сознания;

- нарушение или затрудненная речь;

- онемение лица, возможно, одной его половины;

- покалывание и онемение в нижних или верхних конечностях;

- головная боль и головокружение.

Эти признаки микроинсульта могут проявляться считанные минуты и потому многие люди не обращают на них должного внимания, что чревато последствиями, а о перенесенном приступе они узнают через какое-то время при полном обследовании.

Что делать, если вы поняли, что у вас или кого-то из окружающих микроинсульт?

1. Немедленно вызвать скорую помощь.

2. Принять горизонтальное положение или уложить человека на ровную поверхность, при этом голова должна быть выше уровня ног.

3. Наклонить голову в сторону на случай, если начнется рвота и чтобы избежать заглатывания рвотных масс.

4. Если микроинсульт случился на улице, то человеку необходимо освободить шею и живот от сдавливающей одежды.

5. Когда приступ произошел в помещении - необходимо открыть окна и впустить свежий воздух.

6. Приложить ко лбу платок, смоченный в воде или умыться прохладной водой.

7. На жаре можно помахать чем-либо перед лицом человека, чтобы освежить его.

Главное - не паниковать, но и не игнорировать подобные симптомы, потому как после микроинсульта могут быть серьезные осложнения.
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