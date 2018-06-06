Необычные причины, которые могут вызвать зубную боль

Зубная боль считается одной из невыносимых для людей, но ее причины могут быть разными. Если разболелся зуб, еще не значит, что вам нужно к стоматологу – такая боль может оказаться поводом для обращения к лору, невропатологу и даже кардиологу.Полезно знать, что у зубной боли могут быть не стоматологические причины. Например, провокатором боли в зубах способна оказаться имеющаяся у человека стенокардия. Зуб в этом случае может разболеться из-за недостаточного прокачивания крови сердцем – это приводит к застойным явлениям скопления веществ, вызывающих воспаление.Зубная боль часто бывает следствием нездоровых процессов в верхней части лица и головы.«Зубы ноют, когда воспалена слизистая верхнечелюстной пазухи. Также зубы часто болят из-за невралгии троичного нерва, который может воспалиться от герпеса, ветряной оспы, переохлаждения, черепно-мозговой травмы», - сообщили научные специалисты.Удивительно, но болеть даже может зуб, которого нет. Такое происходит, в частности, при формировании зубов мудрости. По словам врачей, при этом также могут возникать ощущение общего недомогания, повышение температуры, трудности во время глотания.Нередко болят и здоровые зубы, которые вдруг становятся сверхчувствительными из-за истончения эмали. Зубную эмаль, кстати, портят неправильные гигиена и питание, а также беременности, климакс.Но у большинства зубы все же болят в связи с банальным кариесом, который нарушает целостность эмали и верхнего слоя зуба, дав возможность микроорганизмам проникнуть внутрь и вызвать воспаление. Если человек не обращается к стоматологу и зуб продолжает разрушаться, может появиться флюс, при котором воспалительный процесс из зуба переходит в кость челюсти, предостерегли эксперты.