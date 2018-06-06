Ученые разобрались с механизмами формирования воспоминаний

Они нашли два белка, которые принимают активное участие в быстром кодировании воспоминаний. Речь идет о нейрогранине и FMRP. Их роль эксперты исследовали на примере мышей, но эти элементы присутствуют и у человека.Производство белка связано с формированием новых воспоминаний. И этот процесс происходит в области синапсов - зонах соединения нейронов в цепи. Ученые исследовали данный процесс на примере гиппокампа (центр памяти мозга). Эксперты использовали препарат, чтобы временно нарушить описанный процесс в четырех разных временных точках, когда мышей знакомили с новым местом.На следующий день после знакомства с новым местом ученые проверили качество памяти у животных. Оказалось, введение препарата за 30 минут до или прямо во время знакомства с новым местом тормозило формирование воспоминаний. А вот введение препарата после никак не влияло на воспоминания. Новый синтез белка, необходимый для формирования контекстной памяти, быстро начинается и носит временный характер.Нейрогранин был связан с повышением уровня мРНК в системе производства белка (в рибосомах) при контакте с новым местом. Блокирование активность нейрогранина не давало формироваться воспоминаниям. Анализ также позволил определить важность гена FMRP. При его "отключении" в организме мышей не производился нейрогранин в дополнительном объеме и не формировались воспоминания, когда происходило знакомство с новым местом.