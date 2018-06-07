Есть ли польза от пищевых добавок?

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Эксперты считают, что ваш организм вряд ли ощутит существенную пользу от этих препаратов.Ученые выяснили, что витамины С и D, а также кальций, входящие в состав наиболее популярных пищевых добавок, никак не отражаются на состоянии организма. Обратить внимание можно разве что на содержание в них фолиевой кислоты или витамина B9.Кроме того, специалисты уверены, что иногда такие добавки могут даже нанести вред вашему здоровью. К примеру, витамин B3 и антиоксиданты повышают риск смерти в раннем возрасте. Лучше всего не доверять слепо рекламе, а употреблять в пищу больше овощей и фруктов.