Названо вещество, способное спровоцировать рак кишечника

Вещество триклозан, содержащееся в зубной пасте, мыле и других средствах бытовой химии, может вызвать воспаление толстой кишки и спровоцировать развитие рака кишечника. К такому выводу пришли американские ученые.Исследователи из университета штата Массачусетс под руководством специалиста Чжана Годуна проверили, может ли зубная паста негативно влиять на здоровье кишечника. Для этого ученые провели исследование на мышах.Каждому грызуну эксперты дали небольшое количество триклозана. Вещество вызвало воспаление толстой кишки и способствовало росту раковой опухоли. Кроме этого, американские исследователи обнаружили, что триклозан изменил состав микробиома кишечника. Таким образом, привычные средства бытовой химии представляют собой большую опасность для здоровья человека. Рак кишечника — злокачественная опухоль. По статистике, за последние годы количество страдающих данным видом онкологии значительно увеличилось. Эксперты утверждают, что это обусловлено стремительной урбанизацией и изменением образа жизни населения.