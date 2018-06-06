Проказа более разнообразна, чем считалось ранее

Бактерия Mycobacterium leprae – возбудитель проказы. Предыдущие исследования выявили несколько штаммов этого микроорганизма, причем только два из них «отметились» в средневековой Европе.Настоящее исследование прояснило многие моменты в истории происхождения Mycobacterium leprae. В частности, путем поиска генетических данных из большого количества древних образцов со всей территории Европы, было классифицировано 10 новых древних геномов M. leprae, датируемых примерно 400-1400 гг. н.э. В текущей работе изучалось около 90 особей со скелетными деформациями, характерными для больных проказой.В целом, новые исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что в штаммах возбудителя проказы, распространенных в Средневековой Европе, было гораздо больше разнообразия, чем считалось ранее. Это открытие, основанное на анализе последовательности 10 древних геномов бактерии Mycobacterium leprae, усложняет предварительные гипотезы о происхождении и распространении этого заболевания. Анализ также включал геном самого древнего возбудителя лепры, распространенного в Англии примерно с 400 г. н.э.Интересно, что штамм этого возбудителя свопадал с аналогичным, распространенным у современных рыжих белок. Это подтверждает гипотезу о том, что белки (и торговля мехом белки) являлись значимым фактором распространения проказы в Европе в средневековье.