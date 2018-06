Курящие женщины чаще теряют свои зубы

Курящие женщины, вступающие в постклимактерический период, в большей степени рискуют потерять свои зубы по сравнению со сверстницами, никогда не следовавшими этой привычке.На примере более чем 162 000 человек, участвовавших в Buffalo OsteoPerio Study, крупнейшем клиническом, обсервационном исследовании, когда-либо проводившимся в США, было показано, что курильщицы в постменопаузе испытывают большие потери зубов, чем их коллеги-мужчины."Независимо от посещения стоматолога, женщины в этом возрасте в целом испытывают более существенные потери зубов, чем мужчины", - говорит Шиаодан Май (Xiaodan Mai), докторант в области эпидемиологии в UB Department of Social and Preventive Medicine в School of Public Health and Health Professions. "Поэтому мы были заинтересованы в изучении курения как могущего быть важным фактора".В последние десятилетия выпадение зубов у людей связаны с плохим состоянием здоровья, в том числе частыми заболеваниями инсультом, раком, ревматоидным артритом и диабетом.В исследовании участники, выкуривающие, по меньшей мере, 26 пачек сигарет в год, в два раза чаще сообщили о существенных стоматологических потерях и более чем в шесть раз чаще пострадали от заболеваний пародонта, по сравнению с теми, кто никогда не курил."Потеря зубов вследствие заболеваний пародонта является распространенным условием у женщин в постменопаузе, что серьезно влияет на их пищевой рацион, эстетику и качество жизни в целом", - говорит доктор Май. "И это составляет еще одну, весьма ощутимую причину для отказа от курения".