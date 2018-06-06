Специалисты рассказали, в каком случае плесень может быть полезной, а в каком — смертельно опасной

Время от времени плесень может появляться в любом доме. И если к ее появлению на стене мы отнесемся серьезно, то при наличии плесени на продуктах можем просто отрезать испорченную часть, употребив в пищу остальное. Ученые говорят, что в ряде случаев так делать опасно: многие виды плесени выделяют микотоксины, которые вызывают тяжелые состояния и могут провоцировать болезни.Эксперты подробно опишем разницу между так называемой благородной плесенью на продуктах и опасными грибками, от которых нужно немедленно избавляться.Полезная и вредная плесень — в чем отличие?Как говорят специалисты, разница между благородной и опасной плесенью на продуктах примерно такая же, как между белым грибом и поганкой. Так чем же они все-таки отличаются?Благородная плесень:разновидности полезных грибковых культур Penicillium, Botrytis cinerea, которые придают вкус сырам, салями, вину и другим продуктам;рост плесени контролируется специально заданными параметрами;отработанная технология производства;польза для здоровья: эти виды плесени нормализуют работу кишечника и снижают риск развития сердечно-сосудистых патологий, являются естественными консервантами для продуктов.Опасная плесень:разновидности плесневых грибков, которые имеют разную степень воздействия на организм — от аллергических реакций до опасных отравлений;невозможно оценить на глаз степень опасности;практически вся плесень, которая появилась на продуктах вне условий специального производства, то есть в бытовых условиях.Благородная плесень: 5 известных продуктовНекоторые продукты благодаря плесени становятся только лучше. Плесневые грибки помогают им созреть, раскрывают их вкус и добавляют ему изюминку.Сыры с плесеньюДля таких сыров характерны 3 вида плесени — голубая, белая и красная. Голубую плесень транспортируют внутрь сыра для созревания, а белая и красная при определенных условиях должны вырасти на поверхности продукта.Следует учитывать, что плесень, спонтанно появившаяся на сырах твердых сортов, может быть опасной. К тому же при неправильном хранении даже на изначально плесневелом продукте может вырасти посторонняя опасная плесень.Польза: такие сыры богаты протеинами, фосфором, аминокислотами, а содержащийся в сыре кальций лучше усваивается благодаря плесени.С осторожностью следует употреблять сыр с плесенью детям, беременным женщинам (он может вызывать аллергию и негативно воздействовать на плод) и людям, имеющим проблемы с ЖКТ.Соевый соусБрожение соевых бобов при изготовлении соуса происходит под воздействием грибков рода Aspergillus fumigatus. В древности у европейцев, которые хотели приготовить такой соус, ничего не выходило именно из-за непонимания роли этого грибка в азиатской рецептуре.Польза: богат аминокислотами, минералами.Детям до 5 лет и беременным женщинам следует употреблять этот соус с осторожностью: он может вызывать аллергию и негативно воздействовать на плод.СалямиПлесень, которая покрывает салями, выполняет сразу несколько функций: придает колбасе своеобразный вкус, помогает сохранить вес продукта (мясо высушивается не так быстро), выступает в качестве природного консерванта и свидетельствует о том, что колбаса прошла весь процесс созревания успешно.Польза: натуральные составляющие.ВиноТокайские вина и некоторые дорогие сорта французских вин делают из винограда с серой плесенью. Как говорят виноделы, «благородная гниль дает благородство вину». Плесень помогает винограду избавиться от лишней влаги и повысить концентрацию сахара и кислоты. Это обязательное условие для производства благородных сладких вин.Лимонная кислотаЛимонная кислота, которую мы покупаем в супермаркетах, не имеет никакого отношения к лимонам. Ее изготавливают с помощью черной плесени (Aspergillus niger). Плесень «кормят» глюкозой и сахарозой, и она производит кислоту.Продукты с плесенью: спасти или выбросить?Не стоит проверять на себе степень токсичности плесени, которую вы обнаружили на продуктах: есть риск получить аллергическую реакцию или серьезно отравиться.Но все-таки, какие продукты с плесенью еще можно спасти, а от каких лучше поскорее избавиться?Следует выбросить:Обязательно нужно выбрасывать продукты с относительно мягкой, влажной консистенцией, в которой плесень чувствует себя хорошо и развивается быстро. Если вы обнаружили небольшой чистый участок на заплесневелом продукте, скорее всего, еще пока незаметный глазу мицелий уже поразил его полностью.Сюда отнесем:мясные продукты (колбаса, сосиски, бекон, ветчина, любое приготовленное мясо);молочные продукты (йогурт, творог, сметана, сырные нарезки и тертый сыр);мягкие сыры с плесенью. Обычно посторонняя плесень внешне отличается от «родной». Если вы заметили такое соседство, знайте — оно опасно;приготовленные блюда (запеканки, салаты, макароны);мягкие фрукты, овощи, ягоды;варенье;хлеб.Можно спасти:По твердым поверхностям плесень распространяется не так быстро, и зараженную часть продукта можно отрезать.Сюда отнесем:твердые сыры: с пармезана или чеддера лучше убрать плесень вместе с сантиметровым слоем сыра, затем нужно тщательно вымыть нож, чтобы не занести мицелий в оставшуюся часть продукта, и завернуть сыр в новую пленку или бумагу;твердые овощи и фрукты: плесени трудно справиться с морковью или капустой, поэтому, срезав верхний слой, можно использовать эти овощи;сыровяленое мясо и колбасы: плесень, появившаяся на поверхности таких продуктов, не опасна для внутреннего слоя мяса, но в пищу ее, конечно же, употреблять нельзя.Осторожно, может быть ядовито!Существуют продукты, в которых с большей вероятностью, чем в других, могут развиваться самые ядовитые виды плесени.Поэтому с большой осторожностью нужно относиться к испорченным яблокам (особенно к яблочному соку) и орехам (особенно к арахису). Плесень может прятаться даже в здоровых на вид орехах, потому что консистенция арахиса на самом деле не такая уж и твердая за счет содержания растительных жиров.