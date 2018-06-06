Ученые раскрыли, что миндалина регулирует поведение при экстремальных ситуациях. Этот примитивный мозговой отдел отвечает за сенсорно-двигательный контроль, и играет ключевую роль при выборе эмоции в экстремальных ситуациях.Исследователи Научного Медицинского Центра, который открыт при Университете Джорджтауна не так давно увидели, что миндалина регулирует поведение при экстремальных ситуациях, вырабатывая механизм защитного поведения. Под защитным поведением в данном случае следует понимать чрезмерную бдительность, настороженность, испуг. Однако, ученые говорят об серьезных эмоциональных расстройствах при длительной активности этого отдела.Также обнаружилось, что помимо того, что миндалина регулирует поведение при экстремальных условиях, она также уменьшает социальное взаимодействие человека. Исследования в этой области не считаются законченными. Изначально финансирование поступало из Национальных Институтов Здоровья. Сейчас рассматриваются возможные иные источники.