Вся диета для профилактики рака и болезней сердца поместилась в одну пиццу

В Италии ученые в содружестве с поварами создали пиццу для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Пиццу Паскалина, разработанную экспертами из Неаполя, называют «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой пиццой».Пицца Паскалина сделана на основе компонентов средиземноморской диеты, которые известные своими полезными свойствами. В ней нет ни сыра, ни мяса, ее начинка богата помидорами, оливками и рапини (итальянской, листовой брокколи).Это достижение кулинарного искусства и профилактической медицины собираются представить на фестивале пиццы Napoli Pizza Village в Неаполе на следующей неделе.Ученые из Национального института изучения опухолей (Istituto Nazionale Tumori) в Милане говорят, что такую пиццу достаточно есть два раза в неделю, чтобы ощутить ее профилактические свойства.Пицца может быть здоровым продуктомУченые, рестораторы и производители еды говорят, что надеются приучить людей к более здоровому питанию. Новая пицца сделана на основе из пшеничной муки и покрыта рапини, томатами черри, оливками, чесноком и перцем чили. Мясо и сыр были исключены, поскольку они содержат слишком много вредных жиров, которые со временем могут приводить к развитию болезней сердца.Отбирались ингредиенты, способность которых снижать риск сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака подтверждена исследованиями. Ученые уже давно пропагандируют пользу средиземноморской диеты, научными работами показано, что она, помимо указанных выше проблем, помогает предупредить ожирение и определенные заболевания головного мозга.Прошлогоднее исследование показало, что помидоры могут замедлять рост злокачественных опухолей желудка. В мае ВОЗ было рекомендовано следовать диете, богатой оливковым маслом, фруктами и овощами.Ученые уже не впервые обращают внимание на противораковый потенциал пиццы. В 2003 году исследованием было показано, что люди, которые едят пиццу не менее двух раз в неделю, болеют раком пищевода на 59% реже, раком гортани – на 34% реже раком кишечника – на 26%.Доктор Сильвано Галлус (SilvanoGallus) из Института фармакологический исследований Марио (Mario Negri Institute for Pharmaceutical Research) Негри в Милане говорил по этому поводу: «Мы знали, что помидоры, использующиеся для соуса, считаются продуктом, который может предупреждать определенные виды рака. Однако мы не ожидали, что пицца смоет показать столь высокую эффективность в профилактике».Самым полезным компонентом помидоров считается антиоксидант ликопин, красный пигмент, содержащийся в их кожице.