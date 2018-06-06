Ученые: крем вредит здоровью

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Специалистами установлено, что жители туманного альбиона тратят на различные крема около миллиарда фунтов. Из этих денег, приблизительно 300 миллионов расходуются на омолаживающие крема, который вредят здоровью. Эти средства могут привести к злокачественным образованиям. Антивозростные крема снимают тонкий верхний слой клеток эпидермиса. После чего, кожа человека остается беззащитной перед множеством негативных факторов, таких как ультрафиолет, токсины, в множестве находящиеся в воздухе и многое другое.Данные крема вредят здоровью за счет содержания в них вредных гидрокислот. Лишь в Соединенных Штатах Америки было установлено ограничение на их выпуск и медики стали контролировать данные средства, во всем остальном мире никаких ограничений нет. Практически никто, из пользующихся подобными средствами, даже не подозревает о том, что на самом деле происходит с их кожей. Используя данные своих научных работников в качестве опоры, американское правительство предписало производителям подобной косметики указывать негативные факторы, которые она оказывает.Подобные крема вредят здоровью следующим образом: они со временем истончают кожу, могут вызвать отек, ожог и привести к онкологическим заболеваниям, оставаясь беззащитной перед негативными факторами окружающего мира. Если гидрокислот в вашем креме более 10%, то ученые советуют воздержаться от его применения. Помимо них в омолаживающих средствах найдены и другие вредные вещества и ученые в настоящее время исследуют их воздействие.