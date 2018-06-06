Восстановление после родов: когда и как начать заниматься

Роды – это серьезное испытание, стресс для организма. Не стоит начинать занятия на следующий же день, дайте организму отдохнуть, прийти в себя хотя бы минимально.Рекомендованный врачами срок отдыха – не менее четырех дней после родов. Рекомендуемые упражнения для начала занятий – дыхательные.Упражнения в послеродовом периодеБезусловно, нагрузка зависит от индивидуальных особенностей мамы, ее физической формы, тяжести родов и т.п. Но неинтенсивные упражнения в этот период будут полезны каждой женщине. Речь не идет о серьезных нагрузках – по двум причинам.Во-первых, перегрузка неокрепшего организма чревата серьезными последствиями для здоровья.Во-вторых, нагрузки увеличат содержание молочной кислоты в крови, которая попадает в грудное молоко.Восстанавливать физическую форму следует постепенно, без рывков, начав с несложных упражнений.Как тренироваться после родов?Это определяется здоровьем роженицы, ее самочувствием. В любом случае начинать нужно с минимальной нагрузки, постепенно увеличивая интенсивность занятий – при отсутствии болевых ощущений. Если появляется дискомфорт и, тем более, боль, нагрузка немедленно снижается.Будьте осторожны при укреплении мышц животаОсобой осторожности требуют упражнения на укрепление мышц живота. Перенапряжение этой группы мышц у еще не оправившейся после родов женщины может привести к неприятным последствиям, вплоть до кровотечения.Разумнее для начала сосредоточиться на дыхательных упражнениях, а затем перейти к упражнениям на растягивание и укрепление мышц тазового дна.