Восстановление после родов: когда и как начать заниматься
Рекомендованный врачами срок отдыха – не менее четырех дней после родов. Рекомендуемые упражнения для начала занятий – дыхательные.
Упражнения в послеродовом периоде
Безусловно, нагрузка зависит от индивидуальных особенностей мамы, ее физической формы, тяжести родов и т.п. Но неинтенсивные упражнения в этот период будут полезны каждой женщине. Речь не идет о серьезных нагрузках – по двум причинам.
Во-первых, перегрузка неокрепшего организма чревата серьезными последствиями для здоровья.
Во-вторых, нагрузки увеличат содержание молочной кислоты в крови, которая попадает в грудное молоко.
Восстанавливать физическую форму следует постепенно, без рывков, начав с несложных упражнений.
Как тренироваться после родов?
Это определяется здоровьем роженицы, ее самочувствием. В любом случае начинать нужно с минимальной нагрузки, постепенно увеличивая интенсивность занятий – при отсутствии болевых ощущений. Если появляется дискомфорт и, тем более, боль, нагрузка немедленно снижается.
Будьте осторожны при укреплении мышц живота
Особой осторожности требуют упражнения на укрепление мышц живота. Перенапряжение этой группы мышц у еще не оправившейся после родов женщины может привести к неприятным последствиям, вплоть до кровотечения.
Разумнее для начала сосредоточиться на дыхательных упражнениях, а затем перейти к упражнениям на растягивание и укрепление мышц тазового дна.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://mednovelty.ru - Добавил viade в категорию Разное
Добавить комментарий