Путин пообещал разобраться с лекарствами для детей

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой согласился с необходимостью вернуться к вопросу о централизованных закупках лекарств, в частности, для детей с орфанными заболеваниями.«Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому», - заверил Кузнецову Путин. Комментируя предложение детского омбудсмена о создании специализированной группы, которая бы «проработала ресурс для российского производства многих препаратов» для детей, страдающих подобными заболеваниями, Путин отметил, что «это одно из основных направлений развития и решения этого вопроса».Президент подчеркнул, что лекарства должны не только не уступать по качеству зарубежным аналогам, но и превосходить их. При этом они должны оставаться доступными по цене.