Три чашки кофе в день могут принести пользу сердцу

Людям с больным сердцем категорически запрещают употреблять напитки с кофеином. Но недавнее исследование кардиологов из Австралии развенчивает все предрассудки: оказывается, выпивая три чашки кофе в день, вы снизите риск возникновения аритмии.Эксперты из Мельбурна считают, что кофеин может защитить от потенциально смертельных проблем с сердцем. Анализируя серию исследований относительно потребления кофеина и его влияния на аритмию предсердий и желудочков, ученые выяснили: кофеин нейтрализует аденозин — специфическое вещество, повышающего риск сбоев в сердечном ритме.Данные о почти 225 000 человек подвергли доскональному анализу. Результаты показали: риск фибрилляции предсердий, которая вызывает нерегулярный или слишком быстрый сердечный ритм, ниже на 6% у людей, регулярно пьющих кофе. Изучение данных о другой группе, насчитывающей 116 000 пациентов, показало снижение риска на 13%.Аналогичным образом врачи провели испытания при участии 103 пациентов с диагнозом «инфаркт миокарда» в больничной карте. Больным ежедневно давали 353 мг кофеина. Вопреки ожиданиям, исследователи отметили положительный эффект — у испытуемых стабилизировался сердечный ритм и пропала сильная аритмия.«Существует убеждение, часто основанное на анекдотическом опыте, что кофеин очень вреден для людей с проблемами сердечного ритма. Но наш обширный обзор медицинской литературы показывает, что это не так», — подчеркнул доктор Питер Кистлер, возглавляющий исследование.Лишь в двух исследованиях был зафиксирован повышенный риск развития аритмии, но ученые говорят, что это касается пациентов, пьющих каждый день по 9 чашек бодрящего напитка.В свете полученных результатов австралийские специалисты пришли к заключению: 300-миллиграммовая суточная доза кофеина, или около трех чашек кофе, вполне безопасна для пациентов с нестабильным сердечным ритмом.Вместе с тем исследователи предупреждают: каждый, кто имеет проблемы с сердцем, должен поговорить с врачом, прежде чем увеличивать количество чая и кофе в рационе. Кроме того, таким людям следует полностью отказаться от энергетических напитков.