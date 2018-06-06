9 продуктов, которые защитят мозг в безумном ритме жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год число людей с деменцией увеличивается на 10 миллионов. Один из факторов риска — несбалансированное питание. Поэтому важно включать в рацион продукты, которые защищают нейроны от разрушения.Эксперты разобрались, какие продукты поддерживают здоровье мозга лучше, чем грецкие орехи и авокадо.1. Кедровые орешки100 граммов кедровых орешков содержат 440 % дневной нормы марганца, 47 % — витамина Е, 66 % — меди и 63 % — магния. В 100 граммах орешков в 20 раз больше омега-6 жирных кислот, чем в авокадо. Омега-6 помогают мозгу стареть медленнее.Витамин Е в составе кедровых орехов — важный антиоксидант, который защищает мозг от окислительного стресса и улучшает познавательные способности. Магний защищает от тревоги и делает нас стрессоустойчивыми.Медь влияет на способность запоминать и учиться, но ее избыток тоже вреден, поэтому не стоит превышать дневную рекомендуемую норму. Марганец особенно нужен тем, кто занимается спортом и чья работа связана с большими психологическими нагрузками.2. СвеклаНитриты в составе свеклы увеличивают приток крови в мозг, помогая получить больше кислорода. Исследование 2017 года показало, что свекольный сок увеличивает нейропластичность — способность мозга меняться. Это особенно важно для пожилых людей.Бетанин, который придает свекле яркий окрас, защищает мозг от болезни Альцгеймера, замедляя накопление в нем плохих веществ.Витамин В9 тоже играет роль в здоровье мозга: его недостаток приводит к нарушению когнитивных функций и деменции. В свекле втрое больше витамина В9, чем в апельсинах.3. Чай матеКофеин в чае мате стимулирует нервную систему: помогает от усталости и сонливости, восстанавливает умственную активность и укрепляет долговременную память. Для тех, кто хотел бы отказаться от кофе, этот чай — отличная альтернатива.Мате снимает симптомы депрессии и защищает нейроны от разрушения, в том числе при болезни Паркинсона. В чае мате больше полезных соединений и веществ, чем в обычном зеленом чае.4. Гранатовый сокАнтиоксиданты в гранатах в три раза мощнее, чем в красном вине и зеленом чае. Они предотвращают появление свободных радикалов, защищая клетки мозга от разрушения, и уменьшают воспаление.Полифенолы в гранатах улучшают словесную и визуальную память: исследователи изучили, как антиоксиданты влияют на познавательные способности, добавив в рацион людей 236 мл сока. Через 4 недели показатели памяти при тестировании улучшились.5. КуркумаАнтиоксиданты в куркуме помогают улучшить память при болезни Альцгеймера.Куркумин стимулирует образование новых клеток мозга и связей между ними. Это природный антидепрессант: влияет на уровень гормонов, улучшающих настроение, снижает тревогу. Если в жизни много стрессовых ситуаций — стоит добавить в свой рацион куркуму.6. Чечевица200 граммов чечевицы содержат 90 % дневной нормы витамина В9, 49 % — марганца, 37 % — железа и 17 % — цинка.Витамин В9 помогает мозгу развиваться и сохраняет память, когда мы начинаем стареть. Марганец и железо предупреждают различные нарушения в работе нервной системы, восполняют энергетический баланс. Цинк нужен для хорошей памяти и обучения.7. ВиноградРесвератрол — мощный антиоксидант в кожуре винограда: замедляет когнитивный спад, защищая мозг от повреждений, характерных для болезни Альцгеймера.Виноград снимает воспаление и убирает последствия стресса: тревогу, ухудшение памяти и гипертонию. Две чашки винограда в день помогают предотвратить болезни, связанные с потерей памяти, на самых ранних стадиях.8. Клубника100 граммов клубники содержат 98 % дневной нормы витамина С.Витамин С важнее для работы мозга, чем для всех остальных органов. Это мощный антиоксидант, который помогает нейронам нормально работать, восстанавливаться после травм и операций, защищает их от разрушения.Флавоноиды в клубнике замедляют старение мозга: это особенно важно для тех, кто хочет сохранить память и ясность ума как можно дольше. Свойства клубники в отношении здоровья мозга почти такие же, как у черники.9. Изюм100 граммов изюма содержат 21 % суточной нормы калия, 150 % — бора, 18 % — меди, 16 % — витамина В6.Бор в составе изюма полезен для краткосрочной и долгосрочной памяти, он улучшает восприятие, производительность и ловкость. Бора в изюме втрое больше, чем в грецких орехах, и на треть больше, чем в миндале.Калий важен для нервных клеток: при его недостатке появляются усталость и спутанность сознания, становится тяжело завершить какое-то действие, при этом отдых не помогает.