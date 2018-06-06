От загара до солнечного ожога: в чем опасность, чем грозит?

Загар является результатом поглощения кожей слишком большого количества солнечного ультрафиолетового излучения. Почти каждый человек загорает или загорал в свое время. Любой, кто посещает пляж, ходит на рыбалку, работает во дворе или просто выходит на солнце, может получить загар. Загар возможен в любое время года, но чаще встречается в летние месяцы, когда лучи солнца являются самыми сильными. Неправильное использование солярия также является источником загара. Хотя редко случается смертоносный, сильный солнечный ожог, все же он вызывает немалый дискомфорт. Что же происходит с кожей во время загара и чем это может быть опасно?Чем опасны солнечные ожоги?Исследование показало, что один из трех взрослых сообщил о том, что загорал, по крайней мере, один раз в прошлом году. По словам Фонда рака кожи, один или несколько пузырьковых солнечных ожогов в детстве или подростковом возрасте более чем удваивают шансы человека на развитие меланомы в более позднем возрасте. Риск для меланомы человека удваивается, если у него или нее было пять или более солнечных ожогов в любом возрасте.Короткое и последовательное время экспозиции может привести к изменениям пигмента кожи, которые большинство из нас называют загаром. Это может привести к повышенной толерантности к солнцу, но также может привести к долгосрочным проблемам, таким как рак кожи. Получение загара часто является основной причиной, по которой люди выходят на солнце с максимальной защитой кожи в первую очередь.Поэтому врачи советуют — избегайте соляриев полностью. У пользователей соляриев чаще развивается меланома, чем у лиц избегающих эти аппараты для загара. Те, кто пользуется соляриями, также в 2,5 раза чаще получают плоскоклеточный рак кожи и в 1,5 раза чаще — базально-клеточную карциному.Что вызывает солнечный ожог?Мягкие и неосложненные случаи солнечного ожога обычно приводят к незначительному покраснению кожи и боли. Первоначально кожа становится красной от 2 до 6 часов после воздействия и раздражается. Пиковые эффекты отмечаются через 12-24 часа.Более серьезные случаи (ожог солнцем) осложняются сильным сжиганием кожи и вздутием, массивной потерей жидкости (обезвоживание), дисбалансом электролита и, возможно, инфекцией. При слишком большом воздействии, тяжелый солнечный ожог может вызвать шок (плохое кровообращение жизненно важных органов) и даже смерть.Каковы симптомы солнечного ожога?Распространенные симптомы солнечного ожога включают:1. Озноб.2. Лихорадка.3. Тошнота или рвота.4. Боль на пораженных участках кожи.Некоторые люди испытывают на себе «солнечную сыпь» (иногда называемую отравлением солнцем) из-за состояния, называемого полиморфной фотосенсибилизацией (PMLE). Около 10% людей страдают от PMLE, реакции, которая, как представляется, не связана с наркотиками или болезнями.Симптомы PMLE — это достаточно сильная кожная сыпь, обычно возникающая в течение 30 минут до нескольких часов пребывания на солнце. Сыпь может быть зудящей и иметь следующие характеристики:1. Маленькие очаги по всему телу.2. Восходящая сыпь прогрессирует до плотных узлов.3. Сливные очаги обычно на руках, нижних частей ног и груди.Если ваши ожидания о лете включает отдых на пляже, озере или реке, хорошо спланированный комплект для выживания может обеспечить вам веселый и здоровый отдых.Что взять на отдых, чтобы защитить себя от солнца?Не забудьте следующие предметы при упаковке сумку на выходные:1. Солнцезащитный крем с адекватной защитой от UVA и UVB-лучей. В то время как солнцезащитный крем следует наносить дома примерно за полчаса до выдержки на солнце, вам нужно будет снова нанести его, когда вы приедете на отдых. Исследования показывают, что большинство людей применяют слишком мало солнцезащитного крема, и SPF любого продукта уменьшается, когда он применяется слишком тонко. После купания вам понадобится повторно использовать солнцезащитный крем или если вы сильно потеете.2. Часы какого-то типа (таймер), чтобы узнать, как долго вы были на солнце. Вы также должны знать, когда пришло время избегать воздействия солнца: с 10 утра до 2 вечера, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.Когда обратиться за медицинской помощью при солнечном ожоге?Если вы чувствуете, что солнечный ожог тяжелый, обратитесь к врачу. Затем врач может принять решение лечить человека дома или в стационаре или направлять его в отделение неотложной помощи.Если человек испытывает какое-либо из этих состояний с загаром, он должен обратиться в отделение неотложной помощи больницы:1. Тяжелая боль.2. Тяжелые пузыри.3. Головная боль.4. Лихорадка.5. Тошнота или рвота.6. Обморок или головокружение.7. Острый солнечный ожог, связанный с другим заболеванием (диабет , ВИЧ / СПИД , рак).Врач соберет анамнез заболевания и проведет физикальное обследование, чтобы определить, есть ли у пациента солнечный ожог и в какой степени. В более тяжелых случаях или для людей с существующими медицинскими проблемами врач может заказать лабораторные анализы, чтобы помочь в определении тяжести полученной термотравмы.Лечение солнечных ожоговПервая помощь при солнечных ожогах включает в себя болеутоляющие средства (например, ибупрофен или напроксен , которые являются нестероидными противовоспалительными препаратами), и гели от загара или кремы. Если требуется медицинское лечение, можно назначить более сильные болеутоляющие средства, антибиотики или сульфадиазин серебра.Что такое домашние средства для защиты от загара?Уход на дому начинается до загара. Предотвращение является наиболее важным шагом, чтобы избежать кратковременных последствий воздействия солнца (покраснение, боль, волдыри) и долгосрочные риски повреждения кожи и рака кожи. Важное значение имеет облегчение дискомфорта, и есть несколько средств защиты от солнечных ожогов.Лекарства, такие как аспирин, ибупрофен для уменьшения боли и воспаления, полезны, особенно когда они начинают приниматься рано (сразу после повреждения кожи солнцем).Для слабо раздраженной кожи достаточно холодных компрессов с равными долями молока и воды. Холодные компрессы с раствором борной кислоты также могут быть использованы и могут быть куплены в аптеке. Растворите 1 пакет в 200мл воды. Замочите марлю или мягкую чистую ткань. Аккуратно выжмите ткань и нанесите на загорелый участок в течение 15-20 минут. Меняйте или обновляйте ткань и раствор каждые 2-3 часа.Алоэ Вера гель или лосьоны на основе алоэ могут успокоить раздраженную кожу. Их можно найти в аптеке.Могут помочь прохладные (не ледяные) ванны. Избегайте солей в ванне, масел и парфюмерии, потому что они могут вызывать реакции гиперчувствительности. Избегайте механической чистки кожи или бритья кожи. Используйте мягкие полотенца, чтобы аккуратно высушить тело. Не растирайтесь. Используйте легкий, не содержащий запаха увлажняющий крем для кожи.Как предотвратить солнечный ожог?Используйте солнцезащитный крем. Обратите внимание на фактор защиты от солнца (SPF) и независимо от того, находится ли PABA (парааминобензойная кислота) в продукте. Кожа некоторых людей чувствительна к PABA. PABA следует избегать у детей моложе 6 месяцев, потому что это может вызвать раздражение кожи. Из-за тенденции вызвать раздражение, большинство солнцезащитных кремов больше не содержат этого химиката.Чем выше номер SPF, тем больше может быть защита, защищающая от солнца. SPF на самом деле является отношением времени, которое требуется для реакции кожи на защищенную и незащищенную кожу. Таким образом, солнцезащитный крем 30 SPF теоретически позволит человеку быть на солнце в 30 раз дольше, чем без солнцезащитного крема. Однако на практике это обычно неверно, поскольку количество солнечных лучей зависит от ряда факторов, включая продолжительность воздействия, время суток, географическое положение и погодные условия.Американская академия дерматологии рекомендует использовать водостойкий солнцезащитный крем с широким спектром (UVA и UVB), по крайней мере, SPF 30, круглый год.