Ученые рассказали, приводят ли ночные перекусы к ожирению в реальности

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Один из самых полемичных в диетологии вопросов – опасно или нет есть по ночам с точки зрения полноты – получил новый ответ со стороны представителей науки. Ученые из Университета Аризоны поделились данными, полученными при исследовании влияния на организм ночных перекусов.Научные специалисты проанализировали данные 3 105 человек из 23 городов США, опрошенных в связи с привычкой есть по ночам. Также исследователи приняли во внимание такие показатели, как качество сна опрошенных, хронические проблемы со здоровьем и наличие лишнего веса.В итоге ученые пришли к заключению о том, что для здоровья гораздо полезнее, когда человек отказывается от еды по ночам (а также от вредных блюд в целом). Подобные привычки ведут к развитию бессонницы, ожирения и диабета, убеждены авторы проекта.«Почти 60% всех участников рассказали о том, что регулярно едят по ночам. При этом две трети опрошенных имели проблемы со сном», - поделились исследователи.Эксперты отмечают, что плохой сон, тяга к нездоровой пище и ночные набеги на холодильник – это явления, тесно связанные между собой. Не сразу становится понятным, что в их цепочке является причиной, а что – следствием.Ученые рекомендуют в первую очередь все же нормализовать сон – ложиться до полуночи и спать не менее 6 часов. Дефицит сна часто становится причиной увлеченности человека нездоровой едой, а вредная пища вдвое увеличивает желание есть по ночам, рассказали научные специалисты.