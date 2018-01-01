ТОП-7 полезных привычек для здоровья зубов

Стоматологи назвали простые действия, которые помогут вам сохранить красивую улыбку.1. Пить много водыЭто полезно, потому что при питье воды происходит промывание и самоочищение организма. Обезвоживание приводит к недостатку слюны, которая омывает полость рта, помогая очищать зубы от налёта.2. Пить газировку и свежевыжатые соки через трубочкуЕсли вы любите газированные напитки и свежевыжатые соки, лучше пить их через трубочку, так как у них достаточно кислая среда. Трубочка помогает уберечь зубы от её воздействия. Также после питья таких напитков лучше всего прополоскать рот чистой водой.В газировке содержится ортофосфорная кислота. Это вещество лишает эмаль минеральных веществ, которые придают ей прочность. После воздействия кислоты в эмали появляются микропоры, она становится похожа на пористую губку, в которую с лёгкостью проникают болезнетворные микробы и бактерии.Также в газированных напитках очень много сахара. Например, в стакане пепси содержится примерно 5–6 столовых ложек. Для усвоения сахара организму нужны кальций и витамины В-группы. Эти вещества он забирает из тканей зубов. Поэтому они и разрушаются от избытка сладкого.Газировка — один из самых вредных продуктов из-за сочетания ортофосфорной кислоты и сахара.Что до свежевыжатых соков, то у них очень высокий уровень кислотности, поэтому они вызывают деминерализацию эмали.3. Отказаться от диетПитание должно быть полноценным и содержать белки, жиры, углеводы, витамины и необходимые для организма минералы, например кальций, который нужен для здоровья зубов. Это ещё в начале XX века утверждал Мануил Певзнер — профессор, один из основателей Института питания, основоположник диетологии и создатель системы лечебных диет, актуальных и по сей день. Он писал об этом в работах «Основы диетики и диетологии» (1927), «Рациональное и лечебное питание» (1935), «Основы лечебного питания».Диету может назначать только лечащий врач!Диеты из интернета для снижения веса ограничивают количество питательных веществ и витаминов. Длительные монодиеты вредны именно поэтому. Лучше придерживаться правильного питания, включающего свежие овощи и фрукты, белковые продукты, клетчатку.Можно снизить потребление углеводов. Они содержат много сахаров, которые выступают питательной средой для бактерий и способствуют возникновению кариеса. Это же относится и к сладкому: чем меньше вы его едите, тем ниже риск развития кариеса.4. Избегать резкого контраста холодного и горячегоЕсли вы выходите из тёплого помещения на мороз и начинаете разговаривать, ваши зубы подвергаются повышенному риску. При резком попадании холодного воздуха на их поверхность возникают трещины эмали. Температура в полости рта — 36,6 °C, а снаружи гораздо ниже. Эмаль растрескивается от такого резкого перепада температур, так как она похожа на стекло: прочная, но хрупкая.Это же касается и некоторых кулинарных традиций: запивать кофе ледяной водой, есть горячий штрудель или кофе с мороженым. До определённого момента вы даже не заметите трещин на эмали, так как это происходит бессимптомно. Но, например, у курильщиков трещины со временем увеличиваются, никотин их окрашивает, появляются жёлтые и коричневые полоски на зубах.5. Есть твёрдую пищуОсобенно полезно жевать яблоки, морковь и подобную пищу в детстве. Твёрдая еда оказывает давление на зубную ткань и способствует прорезыванию зубов. Если родители трут ребёнку все твёрдые фрукты и овощи в кашки и пюре, то нагрузка на зубочелюстной аппарат отсутствует. В результате смещается срок прорезывания коренных зубов, рассасывания корней молочных. Даже есть риск появления проблем с прикусом.Для взрослых тоже важна твёрдая еда. Она является своего рода физкультурой для сосудов пародонта — тканей, окружающих зуб и удерживающих его на месте. Жевание твёрдых овощей и фруктов препятствует атрофии пародонта, помогает самоочищению зубов и увеличивает нагрузку на связочный аппарат зубов, что тоже необходимо для их здоровья.6. Избегать механических поврежденийМногие грызут семечки зубами, но это чревато возникновением клиновидных дефектов на режущей поверхности зубов — убыли зуба в виде клинышка из-за повышенной стираемости.Нельзя открывать зубами бутылки, банки, пластиковые крышки. Из-за этого возникают сколы эмали. Исправить ситуацию можно только с помощью стоматолога, потому что эмаль не вырастет. Закрыть скол необходимо с помощью пломбы, чтобы не образовался кариес.Не стоит грызть металлические ложки и вилки. Лучше избавиться от привычки жевать ручки, дужки очков.7. Использовать ополаскиватели, флоссы, ирригаторОполаскивателиОполаскиватели полезны, потому что проникают в промежутки между зубами, куда щёткой не добраться. При чистке налёт остаётся там, где зубы плотно контактируют друг с другом. Поскольку ополаскиватели содержат поверхностно активные вещества, расщепляющие налёт, они способствуют очищению зубов в труднодоступных местах.Есть ополаскиватели с различными добавками. Для чувствительных зубов существуют ополаскиватели с ионами калия, которые запечатывают дентинные канальца и снижают чувствительность. Есть с пептинными комплексами, например мумиё, для здоровья дёсен, которые снимают воспаление. Есть ополаскиватели с веществами, подавляющими анаэробные бактерии, которые вызывают неприятный запах изо рта.Запах появляется из-за бактерий, которые живут на корне языке и вырабатывают сероводород.Избавиться от запаха помогут антибактериальные ополаскиватели в сочетании с особой щёткой для языка. Она очищает его от поверхностных бактерий и отмершего эпителия.Злоупотреблять антибактериальными полосканиями не стоит: они могут вызвать дисбактериоз, поскольку вместе с патогенной микрофлорой уничтожают полезную. Это может привести к кандидозу — поражению грибком. Если доктор прописывает хлоргексидин или метронидазол, использовать эти препараты нужно строго предписанное время, не дольше.ФлоссыЕсли еда застревает между зубами, значит, нарушена плотность зубных контактов, что способствует развитию болезней дёсен в результате хронической травмы. Из-за воздействия остатков пищи появляется воспаление, которое провоцирует появление пародонтальных карманов — участков, где десна не прикреплена к зубу. Из-за этого зубы расшатываются. Поэтому лучше проверить у стоматолога, нет ли кариозных полостей, где накапливается пища.Зубная нить удаляет остатки еды. Она должна проходить между зубами со щелчком, который свидетельствует о хорошем зубном контакте. За экваторами зубов находится десневой треугольник, где размещается десневой сосочек. Если нить проходит без щелчка, остатки пищи травмируют этот сосочек. Вот почему пользоваться нитью надо осторожно, чтобы не повредить десну.Делать это надо утром и вечером после чистки зубов или в середине дня после употребления волокнистой пищи, например мяса или манго. Нить следует вводить в межзубный промежуток туго натянутой и водить ею по зубу. Зубочисток лучше избегать. Они повреждают десну и вызывают воспаление. В некоторых случаях стоматологам даже приходится удалять из дёсен осколки зубочисток.ИрригаторИрригатор — современная альтернатива флоссам. Это прибор, который тонкой струйкой воды промывает межзубные пространства, очищая их от налёта и остатков пищи, осуществляет микромассаж дёсен и способствует профилактике пародонтита и опущения десны.С возрастом мелкие капилляры в десне закрываются. Она атрофируется из-за нехватки питания и уменьшается в размере. Начинается оголение шеек зубов, которые ранее были скрыты десной, образование клиновидных дефектов. Ирригатор успешно борется с этими проблемами. Им следует пользоваться утром и вечером после чистки зубов.