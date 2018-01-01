Изобретена уникальная футболка для публичного кормления грудью

Оставаться стильными даже во время интимного процессаИзобретение настолько же просто, насколько и гениальноФутболка предназначена для тех мам, которые стесняются делать это, когда находятся, к примеру, в людном парке. Проект уже получил поддержку от основателя Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона.Изобретение настолько же просто, насколько и гениально. Оно оснащено молнией с боку, которая позволяет малышу получить доступ к груди, а маме не раздеваться публично для кормления.Также автор идеи Лорен Хэмпшир утверждает, что ее целевая группа также мамы, которые хотели бы оставаться стильными даже во время такого интимного процесса. Идея такой футболки пришли Лорен, когда родилась ее вторая дочь. Стоит футболка 27 фунтов и теперь она настолько популярна, что продается по всему миру и даже получила премию от Virgin Business и лично поддержку от Ричарда Брэнсона.«Это была идея, которую я вынашивала, когда кормила грудью свою младшую дочь, чувствуя, что должно быть решение для кормящих мам, которое сделает их жизнь проще. Рассчитывала я на застенчивых женщин, которым хотела подарить возможность больше не переживать, когда ребенка приходится кормить публично», - утверждает Хэмшир.Женщина подошла к процессу творчески, но все же привлекла к разработке свою мачеху, которая в прошлом была акушером. Та давала ей практические советы относительно футболки и использования ее для кормления грудью.