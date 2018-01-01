Российские исследователи изменили представление о диагностике туберкулеза

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Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза представили новый метод диагностики туберкулеза. Идея в том, чтобы диагностировать туберкулез на ранней стадии развития по выдыхаемому воздуху.Комментирует руководитель исследования, завлабораторией наноструктур и нанотехнологий ИТЭБ Виктор Морозов: "Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в них антитела, специфичные к антигенам микобактерий туберкулеза. Конечно, нам всем делали прививки в детстве, но именно такие антитела при вакцинации у человека не появляются. А появляются они тогда, когда в легких размножаются микобактерии. Также они могут наблюдаться в том случае, когда человек долго ухаживал за туберкулезным больным и получил этот антиген извне".Ранее диагноз ставили по внутрилегочной жидкости. Теперь же все изменится благодаря простому и дешевому устройству. В его основе капроновый фильтр, выделяющий капли легочной жидкости из выдыхаемого воздуха (нужно дышать в течение 10 минут). Далее в дело вступает микрочип, который за несколько минут определяет наличие в каплях антител или антигенов возбудителя туберкулеза.Систему уже проверили на 42 пациентах. Оказалось, в каплях нет живых микробактерий, но присутствуют антитела, вырабатываемые в организме в ответ на активно размножающийся возбудитель. Правда, точность подхода составляет 70%. А это означает, что требуется подтверждение диагноза, ведь антитела есть и у некоторых здоровых людей. Подтвердить диагноз можно по воспалению в легких, определяемому с помощью маркеров-белков.