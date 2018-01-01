Кому угрожает остеопороз?

К сожалению, остеопороз, как и некоторых формы рака, относится к так называемым «тихим» или латентным заболеванияям, когда манифестация заболевания происходит на поздних этапах его развития.Специалисты из Международного фонда по изучению остеопороза (International Osteoporosis Foundation), сообщают, что переломы, связанные с остеопорозом, рано или поздно случаются не менее чем у 33% женщин в возрасте старше 50 лет и у 20% мужчин того же возраста.Число факторов риска развития остеопороза исчисляется несколькими десятками, однако среди них можно выделить как факторы высокого риска, так и низкого. Их принято разделять на несколько групп:факторы наследственности (генетические факторы);факторы, обусловленные сопутствующими заболеваниями;индивидуальные факторы, обусловленные особенностями образа жизни пациента.К группе факторов риска образа жизни можно отнести следующие: курение; злоупотребление спиртными напитками; сидячий образ жизни; дефицит кальция в рационе; нехватка витамина D.Определить наличие патологических изменений можно с помощью диагностической процедуры, которая называется двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. До сих пор с этой целью применяется также метод денситометрии. Обычное рентгенографическое исследование, которое является эффективным методом диагностики других патологий скелета (переломы), непригодно для раннего выявления остеопороза, так как с его помощью диагностировать изменения в структуре костей можно лишь на поздних стадиях остеопороза.