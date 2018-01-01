Эксперт доказала: собаки - идеальные животные для психотерапии

Мэг Ольмерт, автор книги "Сделаны друг для друга: биология связи человека с животными" рассказала, как собаки воздействуют на человека. Автор утверждает, что первые отношения между людьми и собаками начались около 45000 лет назад. В это время животные начали жить с людьми и влиять на человеческую физиологию.Речь идет о формировании сложной системы нейрохимической, психологической и поведенческой связи между человеком и собакой. В частности, отношения эти уникальны. То есть отношения с чужой собакой никогда не будут такими же, как отношения с вашим питомцем. Автор сравнивает реакции на свою собаку с реакцией на своего ребенка. Так, когда человек видит своего ребенка или своего питомца, у него активизируются участки мозга, выделяющие дофамин и окситоцин. Снижается частота сердцебиения, кровяное давление.Также вырабатываются опиоидные соединения, адреналин и серотонин. Вкупе данный коктейль позволяет уменьшить уровень стресса; человек становится спокойнее, получает приятные эмоции. Все это делает собаку идеальным терапевтическим животным. К примеру, Мэг Ольмерт запустила программу Warrior Canine, нацеленную на людей с посттравматическим расстройством и высоким уровнем стресса.