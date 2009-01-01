Распространенность курения среди детей сократилась в 2,5 раза

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Согласно результатам исследования ВОЗ, российские дети и подростки за последние 7 лет стали курить в 2,5 раза реже. Эти данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.«Есть международное исследование, которое проводила Всемирная организация здравоохранения, наблюдая за курением в нашей стране с 2009 по 2016 гг. За этот период времени у нас дети и подростки стали курить в 2,5 раза реже. Более того, уменьшилось и пассивное курение в несколько раз, и когда у детей спросили, будут ли они курить во взрослом состоянии когда они вырастут, в пять раз меньшее количество детей ответили, что они будут курить», - сказала министр.По ее словам, за этот период времени также на 22% сократилось курение среди взрослого населения. «Если говорить о взрослых, то на 22% за этот период времени сократилось курение. Сейчас оно составляет примерно 30% от взрослого населения, нам нужно выйти желательно на 27% в течение ближайших нескольких лет. Это отразится на заболеваемости и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и онкологическими, и язвенной болезнью желудка, и бронхолегочными заболеваниями», - добавила В.Скворцова.