Медики назвали новую опасность дефицита витамина D

Нехватка витамина D провоцирует ожирение

Низкий уровень витамина D может иметь широкомасштабные и необнаруженные побочные эффекты

Нидерландские специалисты смогли доказать, что у человека существует большой риск ожирения, если уровень витамина D в организме является ниже нормы.

Ожирение представляет собой глобальную эпидемию и вносит ежегодный прирост в 2,8 миллиона человек в год. Дефицит витамина D обычно связан с нарушением здоровья костей, но в последние годы он также связан с более высоким риском острых инфекций дыхательных путей, аутоиммунных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому низкий уровень витамина D может иметь широкомасштабные и необнаруженные побочные эффекты.

Автор нового исследования Рачид Рафик из Лейденского университета в Нидерландах обнаружил, что нехватка витамина D также имеет связь с ожирением у взрослых людей.

Исследователи выяснили, что существует сильная взаимосвязь между нехваткой данного витамина и резким увеличением количества брюшного жира.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

http://www.neboley.com.ua - Добавил kerch в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь