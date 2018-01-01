Медики назвали новую опасность дефицита витамина D

Нехватка витамина D провоцирует ожирениеНизкий уровень витамина D может иметь широкомасштабные и необнаруженные побочные эффектыНидерландские специалисты смогли доказать, что у человека существует большой риск ожирения, если уровень витамина D в организме является ниже нормы.Ожирение представляет собой глобальную эпидемию и вносит ежегодный прирост в 2,8 миллиона человек в год. Дефицит витамина D обычно связан с нарушением здоровья костей, но в последние годы он также связан с более высоким риском острых инфекций дыхательных путей, аутоиммунных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому низкий уровень витамина D может иметь широкомасштабные и необнаруженные побочные эффекты.Автор нового исследования Рачид Рафик из Лейденского университета в Нидерландах обнаружил, что нехватка витамина D также имеет связь с ожирением у взрослых людей.Исследователи выяснили, что существует сильная взаимосвязь между нехваткой данного витамина и резким увеличением количества брюшного жира.