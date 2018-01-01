Названо копеечное средство, которое заменит дорогие лекарства от рака

Питье воды с пищевой содой поможет в лечении рака. Этот популярный кухонный ингредиент делает труднодоступные клетки опухолей более лёгкой мишенью для традиционных лекарств.Американские ученые из Ludwig Institute for Cancer Research выяснили, что пищевая сода может помочь в борьбе с раком за счёт превращения злокачественных клеток в более лёгкие мишени для лекарств в рамках химиотерапии. Растворенная в воде сода усиливает активность клеток внутри опухолей, что облегчает лекарствам путь к их уничтожению. По мере роста опухоли она приостанавливает доступ крови в клетки, расположенные внутри. Из-за этого данные клетки как бы закрываются и прячутся. Однако пищевая сода может обмануть эти клетки и заставить их вести себя более нормально. Следовательно, лекарства для химиотерапии смогут до них добраться и уничтожить.Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты откроют новый путь к созданию более доступных по стоимости и эффективных методов лечения рака. Они подчеркивают, что речь идет вовсе не о новом лекарстве, стоимость которого часто достигает $100 000 в год. Говорится о пищевой соде, имеющейся практически на каждой кухне. Свои выводы ученые сделали после наблюдений за лечением опухолей груди и кишечника у мышей. Когда грызуны пили воду с пищевой содой, она усиливала активность в опухолях. Теоретически это делало их более уязвимыми перед лечением рака.Способность пищевой соды нейтрализовать кислоты является ключом к успеху. В твердых опухолях большое количество клеток не получают кислорода, то есть сталкиваются с гипоксией. В результате их уровень pH падает, а клетки становятся кислотными. Из-за этого они перестают нормально работать, то есть производить белки, а их метаболизм и внутренние часы нарушаются. Клетки превращаются в неактивные, впадая в спячку. Если эти спящие клетки являются раковыми, то лечение до них просто не добирается.