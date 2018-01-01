Масло сандалового дерева спасает от рака мочевого пузыря

Специалисты из Германии сделали удивительное открытие. Они нашли обонятельный рецептор в клетках мочевого пузыря. Особенно часто рецептор OR10H1 встречается в раковых опухолях. Некоторое количество OR10H1 присутствует в моче людей с раком мочевого пузыря, что позволяет использовать этот рецептор в качестве онкомаркера.Обонятельные рецепторы представляют собой белки, которые чувствительны к молекулам, имеющим определенный запах. В частности, рецептор OR10H1 улавливает молекулы запаха сандалового дерева. Ученые попробовали воздействовать на раковые клетки мочевого пузыря маслом сандалового дерева. Оказалось, что оно обладает некоторым терапевтическим эффектом.Раковые клетки, в которых был рецептор OR10H1, под воздействием сандалового масла стали округляться и реже делились. Кроме того, активация обонятельного рецептора приводила к "включению" некоторых механизмов клеточного иммунитета. С помощью нового метода исследователям удалось остановить развитие опухоли.