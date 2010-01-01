10 первых признаков диабета, которые нельзя игнорировать

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Диабет относится к заболеваниям, способным протекать незаметно в течение нескольких лет.Он развивается из-за повышения количества глюкозы в крови, которое может быть обусловлено снижением выработки инсулина организмом пациента или появлением у последнего резистентности по отношению к этой субстанции.Симптомы диабета появляются постепенно. Довольно часто симптоматику этого заболевания можно спутать с признаками других часто встречающихся проблем со здоровьем.Опасность в том, что в этом случае диабет продолжает прогрессировать, оказывая негативное влияние на работу других важных органов человека: почек, сердца и головного мозга.Именно поэтому так важно серьёзно относиться к появлению подозрительных симптомов, даже если они не кажутся тебе опасными.Эксперты рассказали о 10 первых признаках диабета, сопровождающих это заболевание в начальной стадии развития, чтобы у тебя была возможность иметь в виду эту важную информацию.1. Слабость и усталостьДефицит инсулина или резистентность к нему нарушают процессы усвоения глюкозы клетками нашего тела. Из-за этого они оказываются неспособными трансформировать глюкозу в энергию, необходимую человеку для его ежедневной активности.В результате пациент начинает испытывать сильное утомление, как и физическое, так и умственное. Как правило, даже хороший отдых не помогает ему избавиться от усталости.С другой стороны, подобный симптом может беспокоить людей с лишним весом. Другими причинами усталости могут быть обезвоживание и перепады артериального давления.2. Проблемы со сномКолебания уровня глюкозы в крови вызывают у человека нарушения сна, что приводит к появлению хронической усталости.Страдающим диабетом 2 типа пациентам часто становится трудно уснуть, а их сон становится прерывистым.Также необходимо отметить, что риск развития диабета этого типа увеличивается у тех людей, которые спят меньше 6 часов.3. Сухость во рту и жаждаГлюкоза является одним из основных видов «горючего», используемых нашим организмом. Как только она перестаёт использоваться адекватным образом, человека может начать беспокоить обезвоживание.Обезвоживание негативным образом сказывается на жизнедеятельности всех клеток тела. Недостаток жидкости влияет на выработку слюны, в результате чего у пациента появляются сухость во рту и чувство жажды.4. Частые позывы к мочеиспусканиюИзбыточное количество глюкозы в крови заставляет усиленно работать наши почки для того, чтобы вывести из организма это вещество. В результате этого почки оказываются перегруженными и у пациента часто возникает желание помочиться.Избыток глюкозы нарушает работу выделительной системы, например, у пациентов с диабетом почки перестают должным образом выводить токсины из организма.5. Инфекции мочевыводящих путейЕщё одним распространённым симптомом диабета являются продолжительные или хронические инфекции мочевыводящих путей. Причина их возникновения в том, что повышение количества сахара в крови ослабляет иммунную систему пациента.В результате его организм начинает вырабатывать меньшее количество антител и ему становится труднее отражать атаки различных вирусов, бактерий и грибов.6. Медленное заживление ранДругой симптом диабета состоит в замедленном заживлении ран и других кожных повреждений. Если ты заметила, что казалось бы совсем небольшие царапины никак не заживают, это явный признак того, что в твоей крови имеется большое количество глюкозы.Именно поэтому пациентам с диабетом так важно внимательно ухаживать за подобными повреждениями и не допускать развития осложнений, требующих врачебного вмешательства.7. Проблемы с ногамиПожалуй, именно ноги больше других частей тела становятся жертвами такого заболевания, как диабет. Как правило, наши ноги больше всего страдают от проблем с кровообращением и задержки жидкости.Прогрессирующий диабет вызывает повреждения нервных окончаний в ногах, из-за чего они начинают часто неметь.8. Размытое зрениеПовышение количества глюкозы в крови вызывает у человека обезвоживание, которое негативным образом сказывается на его зрении.От дефицита жидкости страдает хрусталик глаза, в результате чего ему становится труднее фокусироваться на объектах и человека начинает беспокоить нечеткое зрение.9. Сильный аппетитКак только глюкоза перестаёт должным образом поступать в клетки, организм человека сталкивается с нехваткой «топлива», необходимого ему для осуществления процессов жизнедеятельности.Это приводит к появлению сигналов голода, вызывающих у пациента сильный аппетит. Он пытается восполнить дефицит энергии с помощью новых порций еды.Таким образом, пока уровень сахара в крови остаётся без контроля, пациент будет испытывать постоянное желание поесть.10. Сухость кожиЧто касается нашей кожи, то её состояние также может о многом нам рассказать. В том числе это касается и диабета. Так, страдающие этим заболеванием пациенты часто имеют сухую кожу. Эта проблема обусловлена нарушением кровообращения и обезвоживанием.Безусловно, за сухостью кожи могут скрываться и другие проблемы со здоровьем помимо диабета.