Ученые доказали пользу физических упражнений для женщин
В ходе научной работы медики изучали состояние 1200 женщин от 18 до 40 лет, на протяжении 6 менструальных циклов пытавшихся зачать ребенка. Испытуемых объединяло то, что все они в разное время пережили выкидыш. Выяснилось, что занятия физическими упражнениями значительно повышали возможность зачатия, что специалисты объясняют молекулярным воздействием активности на фертильность.
Отмечается, что на эффективность занятий влиял Индекс массы тела участниц. Так, полные женщины смогли быстрее забеременеть, регулярно совершая 10-минутные прогулки – шансы на зачатие у них увеличивались до 82%. Такие пациентки не нуждались в обязательном выполнении высокоинтенсивных упражнений. Анализируя полученные данные, ученые установили, что желанная беременность наступала с вероятностью на 69% выше у женщин, уделявшим физическим нагрузкам от 4 часов в неделю.
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