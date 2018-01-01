Магнитная стимуляция мозга увеличивает восстановление двигательной функции у людей

Американские медики зафиксировали положительный эффект магнитной стимуляции головного мозга в восстановлении способности ходить у пациентов, перенесших инсульт.Медицинская статистика свидетельствует о 30% пациентов, испытывающих серьезные сложности с передвижением даже через 6 месяцев после инсульта. Ученые провели сравнительный анализ результатов 9 исследовательских работ в области воздействия транскраниальной магнитной стимуляции на головной мозг людей, перенесших инсульт.Выяснилось, что пациенты, в лечении которых применялся неинвазивный метод, значительно быстрее начинали ходить. Между тем, влияние магнитной стимуляции на восстановление функции равновесия и других способностей, установлено не было. Специалисты продолжают изучение метода для применения его в реабилитации после инсульта.