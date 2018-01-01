Ученые объяснили, как худеть во сне

Испанские исследователи обнаружили весьма полезный побочный эффект у мелатонина, входящего в состав снотворных препаратов. Оказалось, что с его помощью можно эффективно худеть.Как известно, большое число людей после длительных перелетов регулируют суточные ритмы приемом снотворных на основе гормона мелатонина. Ученые провели лабораторные испытания на крысах и выяснили, что противовоспалительная и антиоксидантная активность мелатонина способствует сжиганию жировых отложений вокруг внутренних органов. Более того, выяснилось, что пищевые добавки с гормоном вызывали у грызунов увеличение коричневого жира, преобразующего запасы в тепловую энергию.Специалисты также установили способности мелатонина превращать белый запасающий жир в коричневый и стимулировать синтез белка UCP1, ответственного за активацию работы митохондрий и усиливающего выделение тепла. Все эти факторы эффективно сжигают лишний вес. На основании результатов проведенных исследований ученые рекомендовали людям, ведущим борьбу с калориями, дополнить рацион добавками с мелатонином.