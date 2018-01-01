5 советов, как начать заниматься спортом и не навредить здоровью

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Спорт не гарантирует здоровья, наоборот, непродуманные занятия могут стать причиной травмы и надолго оттолкнуть вас от тренировок. Если вы решили, что обойдётесь без тренера, учитывайте несколько важных моментов, чтобы занятия были комфортными, безопасными и приятными.1. Отслеживайте пульсовые зоныЧасто новички, не знакомые с правилами беговой тренировки, срываются с места в карьер. Покрутив суставами на месте, они бегут изо всех сил, так что пульс поднимается до 70–80% от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Поскольку новичок не может выдержать такой темп, очень скоро он задохнётся, почувствует тошноту и остановится.Более того, такие нагрузки могут плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе, особенно если у начинающего спортсмена есть лишний вес. В итоге тренировка окажется неэффективной и, скорее всего, будет последней. Чтобы избежать этого, обязательно следите за пульсом и повышайте нагрузки постепенно.Для начала посчитайте свою максимальную ЧСС.220 ? ваш возраст = ЧСС максимальная.Начинайте кардиотренировку с разминки. Это лёгкая активность на пульсе в 50–60% от максимума. За ней следует жиросжигающая зона на пульсе в 60–70% от предельной ЧСС. Активность в этой зоне ощущается довольно комфортной, не вызывает тошноты и сильной одышки и при этом помогает сжечь побольше жира.Аэробная тренировка начинается с пульса в 70–80%. Она улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличивает объём лёгких и продолжает сжигать жир.Вот примерный план для первой пробежки: 10 минут в зоне разминки, 10 минут в зоне жиросжигания и 10 минут в аэробной зоне. Постепенно увеличивайте время, проведённое в аэробной зоне, до 15 минут, и не забудьте про 5-минутную заминку на пульсе в 50–60%.Чтобы отслеживать свою ЧСС и пульсовые зоны во время бега, используйте кардиодатчики или фитнес-браслеты. Многие не любят нагрудные датчики: их неудобно надевать и снимать, они давят и сползают. В то же время, по сравнению с фитнес-браслетом, они обеспечивают более точные показатели ЧСС.Данные о пульсе можно посмотреть на телефоне или спортивных часах. Конечно, второе гораздо удобнее во время активности.2. Слушайте подходящую музыку и подумайте о безопасностиМногие бегуны и велосипедисты любят слушать музыку во время тренировок, и это неспроста. Музыка поднимает настроение и увеличивает удовольствие от тренировки, энергичные композиции помогают поддерживать темп, а медленные — быстрее восстановить пульс после пробежки.У прослушивания музыки много плюсов, но есть и минусы, а именно — безопасность. Велосипедистам и бегунам не советуют заниматься в наушниках из-за возможных опасностей: вы не сможете вовремя услышать автомобиль, есть риск попасть под колёса.К счастью, вовсе не обязательно отказываться от музыки или переносить тренировки в зал. Современная технология костной проводимости оставляет ваши уши открытыми и при этом обеспечивает вас музыкальной мотивацией.Если вы занимаетесь в зале, на стадионе или в лесу и автомобили не представляют для вас угрозы, можно слушать музыку и в обычных наушниках, но лучше отдать предпочтение беспроводным: они не зацепятся за тренажёры и не запутаются в кармане.Можно переключать треки прямо на наушниках, принимать звонки с телефона, не снижая темпа, и слушать музыку 7,5 часа подряд.3. Меняйте привычки в повседневной жизниДля хороших результатов в спорте и фитнесе важны не только ваши тренировки, но и то, как вы ведёте себя в повседневной жизни. Активность, питание, сон, стрессы — всё это влияет на ваши спортивные показатели и снижает риск травм.Недостаток сна снижает уровень тестостерона, что негативно влияет на композицию тела, мешает вам сбросить вес и набрать мышечную массу. Старайтесь спать 7–8 часов в день и ложиться примерно в одно и то же время, чтобы проще было уснуть.Стресс, особенно сильный и продолжительный, негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, повышает давление, снижает способность к концентрации и уменьшает мотивацию. Кроме того, стресс увеличивает количество кортизола, который подавляет выработку тестостерона и угнетает иммунитет.Помимо сна и стресса стоит позаботиться и о ежедневной активности. Сидячий образ жизни пагубно влияет на осанку, снижает энергозатраты и делает все ваши попытки бороться с лишним весом менее эффективными.Кроме того, для избавления от лишнего веса диетологи советуют пить больше воды — это имеет доказанный положительный эффект для похудения даже без подсчёта калорий.Чтобы исправить все ошибки в повседневной жизни, вам нужен хороший фитнес-трекер, который поможет отследить ежедневную активность, качество сна, воды и стресса.4. Отслеживайте свой прогрессСобственная оценка успехов далека от объективности. После первого занятия вы можете чувствовать себя настоящим атлетом, хотя видимых успехов нет, а в периоды плохого настроения занижать свои результаты.Даже если у вас есть обычные весы, они покажут вам только вес, а этого недостаточно, чтобы оценить свои достижения. Дело в том, что в процессе тренировок вес может стоять на месте, а вот процент жира и мышц — меняться.Отслеживая не только свой вес, но и процент жира и индекс массы тела, вы будете видеть свой прогресс, сможете подобрать оптимальную диету и не потеряете мотивацию.Причём для отслеживания процента жира вам не придётся записываться в клинику, уже есть компактные и недорогие весы с такой функцией.5. Следите за качеством воздухаНеважно, планируете вы заниматься в спортзале, на улице или дома, чтобы ваши тренировки были эффективными, комфортными и действительно полезными для здоровья, важно выбрать правильное место.Не стоит устраивать пробежки рядом с автострадой или заниматься в душном, непроветриваемом зале, даже если в нём дешёвый абонемент. Интенсивные занятия в жарком помещении повышают температуру тела, что может спровоцировать бессонницу, а бег в условиях загрязнённого воздуха вряд ли принесёт пользу здоровью.Вы можете даже определить качество воздуха, прежде чем решить, где заниматься. Есть специальные маленькие гаджеты для определения качества воздуха, температуры и влажности на ходу.Часто самые хорошие побуждения заканчиваются ничем просто потому, что у вас недостаточно информации и ресурсов. Неправильно подобранная нагрузка, плохое место для тренировок или недостаток мотивации могут разрушить ваши планы и надолго удержать вас от занятий спортом.Правильно выстраивайте тренировки, высыпайтесь и боритесь со стрессами, отслеживайте свой прогресс и получайте удовольствие, и спорт принесёт вам только пользу, а тренировки прочно войдут в вашу жизнь.