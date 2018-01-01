Обычная жевательная резинка поможет похудеть
В исследовании приняли участие 46 человек в возрасте от 21 года до 69 лет. Добровольцев разделили на 2 группы. Участники из первой группы жевали две подушечки жевательной резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе давали порошок, содержавший те же ингредиенты, что и жвачка. Они принимали его и после этого тоже ходили.
Исследователи измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии. Исследование показало: у добровольцев из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у людей из второй группы. А у мужчин старше 40 лет благодаря жвачке также увеличивались пройденное расстояние, число шагов и расход энергии.
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