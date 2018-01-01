Обычная жевательная резинка поможет похудеть

Японские ученые выяснили, что жевательная резинка не только очищает зубы, но и помогает в борьбе с лишним весом. Особенно жвачка эффективна, если жевать ее во время прогулки. Так, специалисты обнаружили простой и доступный для большинства людей способ похудения.В исследовании приняли участие 46 человек в возрасте от 21 года до 69 лет. Добровольцев разделили на 2 группы. Участники из первой группы жевали две подушечки жевательной резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе давали порошок, содержавший те же ингредиенты, что и жвачка. Они принимали его и после этого тоже ходили.Исследователи измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии. Исследование показало: у добровольцев из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у людей из второй группы. А у мужчин старше 40 лет благодаря жвачке также увеличивались пройденное расстояние, число шагов и расход энергии.