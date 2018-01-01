Каждый год обучения усиливает близорукость

Новое исследование проливает свет на причинно-следственную связь между уровнем образования и риском развития близорукости. Отчет о нем появился в Британском медицинском журнале (BMJ).При близорукости или миопии человек более четко видит близкие объекты, но удаленные ему кажутся размытыми. Близорукость или миопия считается наиболее распространенным типом нарушения зрения. «Близорукость вот уже более века связывают с более высоким уровнем образования», - говорит соавтор исследования офтальмолог Дениз Атан (Denize Atan), доцент университета Бристоля (University of Bristol).Ранее исследования носили наблюдательный характер, поэтому ученым оставалось неясным, являются ли близорукие дети более прилежными в учебе или, наоборот, сильная тяга к образованию вызвала близорукость или же это определенное социально-экономическое положение привело к развитию близорукости и стремлению повысить уровень образования.Для нового исследования использовался метод, называемый рандомизацией Менделя, который помогает оценить причинно-следственные связи, позволяя избежать некоторых недостатков наблюдательных исследований.Ученые проанализировали 44 генетических варианта, связанных с близорукостью, и 69 генетических вариантов, связанных с обучением в школе, охватив в целом более 67 700 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователи обнаружили «убедительные доказательства», что образование является одним из факторов, обусловливающих более высокие показатели близорукости. Однако обратной зависимости не наблюдалось: предрасположенность к близорукости не оказала заметного влияния на образование.Более глубокий анализ показал, что каждый дополнительный год обучения был связан с большей степенью близорукости (аномалия рефракции - 0,27 диоптрий в год).Следовательно, например, в Англии выпускник университета, учившийся в целом 17 лет, будет в среднем, по крайней мере, на 1 диоптрию более близоруким, чем тот, кто только окончил школу в 16 лет (то есть учился в целом 12 лет). И такая степень близорукости предполагает необходимость очков для вождения автомобиля.Ученым еще предстоит определить, как именно образование влияет на развитие близорукости. По словам Дениза Атана, одним из потенциальных факторов может быть воздействие света, добавив, что естественный свет может помочь предотвратить развитие близорукости, на что уже указывали предыдущие исследования.«Как ни странно, но связь между чтением и близорукостью менее четко прослеживается во всех исследованиях, в отличие от связи между профилактикой близорукости и временем, проведенном на открытом воздухе. Эти данные свидетельствуют о том, что это именно плохой свет, а не само по себе чтение, вредит глазам. Именно поэтому в странах Юго-Восточной Азии стали недавно вкладывать средства в проекты, нацеленные на то, чтобы сделать классы светлее» - утверждает Дениз Атан.Одним из недостатков исследования является использование данных из британского «Биобанка» (Biobank U.K.). Участники, которые вносят свои данные в эту базу данных, как правило, относительно более здоровые, высокообразованные и сообщают о меньшем количестве проблем со здоровьем по сравнению с остальной частью населения.