Часть детей при диабете может перейти с инсулина на таблетки

Согласно данным десятилетнего исследования, для некоторых детей, родившихся с диабетом, вместо инъекций инсулина могут успешно использоваться таблетки – препараты сульфонилмочевины эффективно контролируют концентрацию глюкозы (уровень сахара) в крови пациентов в долгосрочной перспективе.Английские исследователи из Эксетерского университета (University of Exeter), совместно с группами ученых из Норвегии, Италии, Франции и Польши, проанализировали истории болезни 81 пациента, живущих в 20 разных странах. Полученные результаты свидетельствуют об успешном лечении таблетками сульфонилмочевины и превосходном контроле уровня сахара в крови в течение длительного времени.Неонатальный диабет – редкое гетерогенное заболевание, диагностируемое до шестимесячного возраста. Половина всех случаев вызвана мутацией гена KCJN11, участвующего в поддержании нормальной работы клеток, вырабатывающих инсулин, в поджелудочной железе. Сбои в работе этих клеток приводят к диабету, который развивается вскоре после рождения и ставит под угрозу жизнь ребенка.В 2006 году ученые обнаружили, что около половины людей с неонатальным диабетом могут отказаться от инъекций инсулина в пользу более эффективного лечения с помощью таблеток сульфонилмочевины. Данные препараты являются ключом, открывающим «двери» бета-клеток (разновидности клеток эндокринной части поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина).Профессор Эндрю Хэттерсли (Andrew Hattersley), возглавляющий исследовательскую группу по генетическому диабету в медицинской школе Эксетерского университета, рассказал: «Переход от регулярных инъекций инсулина изменил жизни тех людей, которые были на инсулине всю свою жизнь; многие описывали это как “чудодейственное лечение”. Это не только устраняет необходимость введения инсулина несколько раз в день, это также означает гораздо лучший контроль сахара в крови».Представленное исследование является первым, подтверждающим безопасность лечения и его отличную работу в течение, по меньшей мере, десяти лет. Ученые уверены, что это отличная новость для пациентов, перешедших с инсулина, поскольку такая схема лечения будет продолжать работать еще десятки лет.Доктор Памела Боумен (Pamela Bowman), возглавлявшая исследование, поделилась: «Было невероятно волнительно помочь людям перейти от инсулина к простым таблеткам, но оставался вопрос – будет ли компенсация длительной?»Дело в том, что у половины людей с сахарным диабетом 2-го типа, получавших сульфонилмочевину, концентрация глюкозы в крови становится неконтролируемой уже через пять лет. Настоящее исследование доказало безопасность и действенность данных препаратов именно при неонатальном диабете в течение длительного времени – 93% пациентов, оставшихся на этом лекарстве, имеют превосходный контроль сахара в крови.