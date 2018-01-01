Российские специалисты поставят крест на кариесе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Воронежский государственный университет обещает совершить настоящую революцию в стоматологии. Ученые разработали новый метод выявления кариеса на самой ранней стадии развития. Также они смогли обратить процесс разрушения зубов вспять.Итак, кариес способны вызывать несколько типов бактерий. Эти бактерии питаются углеводами, выделяя кислоту, которая разрушает ткани зубов. Анализ слюны людей, больных кариесом, показал снижение уровня минеральных веществ и неорганических соединений и рост концентрации сложных эфиров, жиров и углеводов.К тому же, в слюне больных кариесом в два раза повышено содержание особых веществ, которые выделяются организмом в ответ на появление кариеса. Далее ученые выяснили, каким образом в тканях зуба образуются неорганические твердые вещества, как меняется состав эмали зуба на всех этапах развития болезни. Отталкиваясь от этого, ученые создали лечебно-профилактические средства, которые нормализуют обменные процессы и предотвращают развитие кариеса.Примечательно: эксперты выяснили, что на ранних этапах под действием выделяемой бактериями кислоты эмаль зуба разрушается с образованием кислой соли кальция и ортофосфорной кислоты. Используя эту информацию, ученые создали идентичный здоровой зубной эмали биоматериал.