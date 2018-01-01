Люди со второй группы крови склонны к тяжелой диарее
Исследователи из Школы медицины Вашингтонского университета обнаружили, что белок, выделяемый штаммом Escherichia coli, задерживается на молекулах, которые находятся только в клетках крови и кишечной оболочке людей с кровью второй группы (типа А).
В ходе исследования 106 здоровых добровольцев пили воду, содержащую штамм бактерии E. coli – одну из основных причин инфекционной диареи по всему миру. Только 56 % добровольцев с кровью первой и третьей групп заполучили в итоге умеренную или тяжелую диарею, а вот люди с кровью второй и четвертой группы (A или AB) заболели в 81 % случаев. Естественно, всем заразившимся участникам пришлось принимать антибиотики.
Это должно насторожить людей с кровью второй группы, которые путешествуют в развивающиеся регионы. Основными причинами инфекции E. coli являются загрязненная пища и вода, поэтому важно регулярно мыть руки и избегать употребления сырых или плохо обработанных продуктов во время путешествия.
Исследователи считают, что эти результаты смогут помочь другим ученым в разработке эффективной вакцины от эшерихиоза. Авторы работы отмечают, что развивающиеся страны особенно страдают от вспышек заражению кишечной палочкой, которая ежегодно вызывает миллионы инфекций и сотни тысяч смертей.
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