Люди со второй группы крови склонны к тяжелой диарее

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Новое исследование показывает, что обладатели этого типа крови имеют значительно более высокий риск заражения тяжелой бактериальной диареей.Исследователи из Школы медицины Вашингтонского университета обнаружили, что белок, выделяемый штаммом Escherichia coli, задерживается на молекулах, которые находятся только в клетках крови и кишечной оболочке людей с кровью второй группы (типа А).В ходе исследования 106 здоровых добровольцев пили воду, содержащую штамм бактерии E. coli – одну из основных причин инфекционной диареи по всему миру. Только 56 % добровольцев с кровью первой и третьей групп заполучили в итоге умеренную или тяжелую диарею, а вот люди с кровью второй и четвертой группы (A или AB) заболели в 81 % случаев. Естественно, всем заразившимся участникам пришлось принимать антибиотики.Это должно насторожить людей с кровью второй группы, которые путешествуют в развивающиеся регионы. Основными причинами инфекции E. coli являются загрязненная пища и вода, поэтому важно регулярно мыть руки и избегать употребления сырых или плохо обработанных продуктов во время путешествия.Исследователи считают, что эти результаты смогут помочь другим ученым в разработке эффективной вакцины от эшерихиоза. Авторы работы отмечают, что развивающиеся страны особенно страдают от вспышек заражению кишечной палочкой, которая ежегодно вызывает миллионы инфекций и сотни тысяч смертей.