Ученые: наш искусственный костный мозг спасет жизни тысяч людей

Костный мозг - один из самых важных элементов в теле человека. Болезни костного мозга трудно поддаются лечению и нередко приводят к летальному исходу. Сотрудники Университета Базеля создали искусственную костномозговую ткань. Она, как и настоящая, производила иммунные стволовые клетки-предшественники.Для своей работы искусственный костный мозг использует мезенхимальные клетки - предшественники клеток крови. Данные клетки были объединены с трехмерным пористым керамическим каркасом и помещены в биореактор для сращивания биологической основы с искусственным каркасом. Получился искусственный костный мозг, который полноценно функционировал в течение почти трех недель. То есть он производил гемопоэтические стволовые клетки и клетки-предшественники. По молекулярной структуре он также походил на настоящий костный мозг.В отчете исследователей говорится: "Благодаря новому материалу мы теперь сможем брать клетки пациентов и создавать модели заболеваний крови, таких как, например, лейкемия. Причем мы сможем сделать это в среде, которая состоит исключительно из человеческих клеток и включает условия, адаптированные к конкретному пациенту. Более того, мы сможем узнать, как болезни влияют на дифференцировку клеток крови, а также выяснить, как восстановить пораженный орган иммунной системы".