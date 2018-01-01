Ученые: наш искусственный костный мозг спасет жизни тысяч людей
Для своей работы искусственный костный мозг использует мезенхимальные клетки - предшественники клеток крови. Данные клетки были объединены с трехмерным пористым керамическим каркасом и помещены в биореактор для сращивания биологической основы с искусственным каркасом. Получился искусственный костный мозг, который полноценно функционировал в течение почти трех недель. То есть он производил гемопоэтические стволовые клетки и клетки-предшественники. По молекулярной структуре он также походил на настоящий костный мозг.
В отчете исследователей говорится: "Благодаря новому материалу мы теперь сможем брать клетки пациентов и создавать модели заболеваний крови, таких как, например, лейкемия. Причем мы сможем сделать это в среде, которая состоит исключительно из человеческих клеток и включает условия, адаптированные к конкретному пациенту. Более того, мы сможем узнать, как болезни влияют на дифференцировку клеток крови, а также выяснить, как восстановить пораженный орган иммунной системы".
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