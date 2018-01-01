8 советов, которые помогут вылечить рефлюкс

Рефлюкс подразумевает серию симптомов, которые появляются у пациента тогда, когда кислые желудочные соки из желудка попадают в пищевод и ростовую полость.Как правило, страдающие рефлюксом пациенты жалуются на жжение в верхней части живота. Оно сопровождается болью в грудной клетке, затруднением глотания и изжогой.Кислотный рефлюкс развивается из-за ослабления или нарушения работы сфинктера пищевода, задача которого состоит в том, чтобы препятствовать обратному ходу пищи и жидкости из желудка в пищевод.Хотя рефлюкс и не считается самостоятельным заболеванием и обычно беспокоит пациента лишь эпизодически, важно принимать меры по профилактике появления этого расстройства для того, чтобы обезопасить себя от возможных осложнений.Учитывая то, что на развитие рефлюкса могут оказывать влияние различные факторы, в продолжении нашей статьи мы поделимся с тобой 8 рекомендациями по лечению и профилактике этого нарушения.Обязательно попробуй их на практике.1. Избегай раздражающей пищиВредные привычки, связанные с питанием, являются основной причиной частого появления кислотного рефлюкса.Слишком тяжёлая пища и неправильное сочетание продуктов вызывают изжогу и раздражают желудок.Именно поэтому для профилактики появления приступов рефлюкса рекомендуется ограничить употребление следующих продуктов:Колбасы и сосиски.Рафинированная мука.Сладости и выпечка.Острые специи.Консервы.Солёная пища.2. Следи за своим весомЛюди, имеющие лишний вес или страдающие ожирением, чаще других страдают кислотным рефлюксом.Дело в том, что лишний вес увеличивает давление на желудок человека, в результате чего его кислое содержимое легче попадает в пищевод.Именно поэтому поддержание здорового веса является хорошей профилактикой появления этого расстройства. Когда наш вес находится в пределах нормы, нам легче уберечь свой организм от этой проблемы с пищеварением.3. Брось куритьКурильщикам, желающим избавиться от кислотного рефлюкса, первым делом необходимо распрощаться с курением. Только в этом случае им удастся контролировать высокую кислотность в пищеводе и желудке.Содержащиеся в табаке токсины сокращают выработку слюны — субстанции, которая помогает противостоять кислотам, защищая наш организм от изжоги.Курение вызывает обезвоживание полости рта и горла, что в дальнейшем способно вызывать осложнения, связанные с воздействием кислот.4. Используй удобную одеждуНекоторые из нас не знают о том, что ношение обтягивающей одежды также способно спровоцировать появление рефлюкса. Такая одежда сдавливает область живота, что может повлиять на выход желудочных соков в пищевод.Узкие брюки, тугие ремни и некоторые рубашки способны увеличивать давление на брюшную полость. Из-за этого после еды часть содержимого желудка может попадать обратно в пищевод.Поэтому для профилактики появления рефлюкса рекомендуется носить свободную одежду и расстегивать тугие ремни, пуговицы и молнии после приёма пищи, уменьшая таким образом давление на область желудка.5. Следи за своей осанкойПоложение нашего тела во время еды и после приёма пищи также оказывает большое влияние на работу системы пищеварения.Так, благодаря силе тяжести положение тела способно облегчать прохождение пищи в желудок. В результате его содержимое остаётся там, где оно должно быть.Именно поэтому не стоит есть лёжа и выбирать другие неподходящие положения тела для приёма пищи. Это увеличивает риск появления сокращений желудка, из-за которых желудочные соки могут выплескиваться в область пищевода.6. Пей отвары и настоиНекоторые натуральные ингредиенты способны противостоять кислотам и улучшать наше пищеварение. Благодаря им нам удаётся устранить неприятные симптомы кислотного рефлюкса.Такие натуральные средства регулируют рН желудка и предохраняют сфинктер пищевода от ослабления. Как мы уже говорили выше, именно он защищает пищевод от попадания в него содержимого желудка.Обрати внимание на такие натуральные продукты, как:МятаКардамонФенхельКорицаИмбирьЛимонСемена горчицыСемена льна7. Избегай стрессовХронические стрессы и стрессовые ситуации также способны увеличивать риск появления кислотного рефлюкса. Далеко не все из нас видят эту связь.Именно об этой причине мы чаще всего забываем об этом, а некоторые из нас и вовсе полагают, что стресс не имеет никакого отношения к этой проблеме со здоровьем. Это большое заблуждение.Стресс запускает нервные реакции, вызывающие нарушения некоторых пищеварительные процессов, в результате чего нашему организму становится труднее переваривать пищу.Из-за стресса наше тело увеличивает выработку некоторых стимулирующих субстанций, например, адреналина. Эти субстанции способны увеличивать количество кислот в желудочных соках.8. Откажись от алкогольных напитковЗлоупотребление алкогольными напитками приводит к раздражению слизистой оболочки желудка. Это способно стать причиной появления рефлюкса и других неприятных симптомов.Содержащиеся в алкоголе токсины затрудняют пищеварительные процессы и блокируют клапан, препятствующий попаданию содержимого желудка и его соков в пищевод.Тебя беспокоит сильное жжение в горле и животе? Если тебе приходится часто сталкиваться с кислотным рефлюксом, мы рекомендуем тебе обратить внимание на рекомендации, описанные выше. Благодаря им ты сможешь держать под контролем эту проблему.Если несмотря на принятые меры, неприятные ощущения не исчезают или вновь появляются без видимых на то причин, будет лучше обратиться за помощью к медицинскому специалисту для исключения более серьёзных проблем со здоровьем.