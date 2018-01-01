Кому нельзя есть помидоры

Диетологи рассказали, кому лучше отказаться от этого продукта.По словам специалистов, химический состав помидор славится наличием в них большого количества антиоксидантов, витаминов, минеральных компонентов и биологически активных веществ. Все они в комплексе способны оказывать полезное оздоровительное воздействие на самые разные системы органов – от пищеварительной до зрительной. Однако есть их можно далеко не всем, ведь для кого-то они могут быть полезными, а для других вредными.Болезни желчных путейПомидоры вызывают сильный желчегонный эффект, потому употреблять их стоит с огромной осторожностью. Диетологи все же советуют полностью отказаться от этой ягоды. Особенно опасны томаты людям с камнями в желчном пузыре или желчевыводящих путях. Несколько кусочков помидора могут спровоцировать сильнейший приступ.АллергияЕсли ты аллергик, то от помидоров также стоит воздержаться. У кого-то может начаться реакция из-за содержащихся в продукте органических кислот, а у кого-то – из-за химикатов, которыми обрабатывают ягоды, чтобы защитить их от вредителей.Болезни почекВ помидорах содержится щавелевая кислота, которая негативно влияет на водно-солевой баланс организма. Вареные и консервированные томаты могут спровоцировать образование камней в почках. Потому не увлекайся томатами, лучше съешь огурец.Проблемы с суставамиИ снова все дело в щавелевой кислоте. Если ее концентрация в организме превышена, то могут возникнуть сильные боли. Потому отдай предпочтение нескольким помидорам черри.Язва или гастритЕсли у тебя повышенная кислотность, то откажись от соленых и маринованных помидоров. Да и свежими лучше не увлекаться, так как это может спровоцировать обострение заболевания. Если оно началось, то полностью исключи помидоры из своего меню.