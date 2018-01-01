Непьющие люди чаще берут больничный, чем пьющие умеренно

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Все хорошо в меру. Как выяснилось в новом исследовании, люди, которые вообще не пьют, чаще отсутствуют на работе по состоянию здоровья в сравнении с их умеренно пьющими коллегами.Исследователи, изучавшие взаимосвязь между алкоголем и отсутствием на рабочем месте по причине болезни в Великобритании, Франции и Финляндии, обнаружили, что чаще всего болели те, кто либо пьет много, либо вообще не употребляет алкоголь.Данные получены на основании опросов об употреблении алкоголя, охвативших в общей сложности 47 520 человек в трех странах в период с 1985 по 2004 год, и затем сопоставленных с данными об отсутствии на рабочем месте.Исследование, проведенное сотрудниками финского Института гигиены труда (Institute of Occupational Health), показало, что в первую очередь это прослеживается на состоянии психического здоровья. Люди, которые полностью избегали употребления алкоголя, на 50% чаще брали больничный по причинам, связанным с психическим состоянием здоровья.Однако аналогичная связь прослеживалась и в отношении расстройств пищеварения, мышечно-скелетных травм, респираторных заболеваний.Меньше всего брали больничный те, кто употреблял умеренное количество алкоголя каждую неделю - значительно больше, чем рекомендует британская система здравоохранения.Результаты исследования, опубликованные недавно в журнале Addiction, тем не менее, не учитывают повышенный риск ранней смерти и болезней в результате употребления алкоголя. В недавнем докладе World Cancer Research Fund говорится, что любое количество алкоголя является небезопасным.Такие результаты исследования могут быть связаны еще и с тем, что люди, берущие больничный, скорее всего, не могли употреблять алкоголь из-за состояния здоровья или приема некоторых лекарств, хотя авторы исследования старались учитывать статистически и этот фактор.Исследование также показало, что те, кто воздерживается от употребления алкоголя, чаще из более бедных слоев населения, что является еще одним фактором, связанным с высокими показателями заболеваемости и пропуском работы.Исследователи утверждают, что их работа может быть полезна для семей, работодателей и служб здравоохранения для выявления и вмешательства в случае возникновения проблем из-за употребления алкоголя.«Некоторые заболевания и их лечение не позволяют употреблять алкоголь, что может объяснить повышенный риск, наблюдаемый среди непьющих. Кроме того, те, кто злоупотребляет алкоголем, чаще оказываются выброшенными с рынка труда - они либо рано уходят на пенсию, либо становятся безработными. Таким образом, они просто не попадают в статистику отсутствия на работе по причине болезни» - говорит ведущий автор исследования доктор Дженни Эрвасти (Jenni Ervasti).Доктор Джеймс Николлс (James Nicholls) говорит, что, несмотря на ограниченность данного исследования, его «выводы важны», особенно, учитывая тот факт, что данная тенденция наблюдается сразу в трех странах с очень разными культурами употребления алкоголя.По его словам, результаты не говорят о том, что воздержание от употребления алкоголя ведет к плохому состоянию здоровья, но, по неясным пока причинам, не употребляющие алкоголь, скорее всего, тоже будут иметь проблемы со здоровьем.«Хотя результаты исследования не свидетельствуют о пользе алкоголя, они действительно предполагают, что умеренное употребление алкоголя, вероятно, не приведет к отсутствию на работе по причине болезни», - говорит доктор Николлс.Дмитрий Колесник