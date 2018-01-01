Связь между аботром и депрессией не найдена

Искусственное прерывание беременности не увеличивает вероятность развития депрессии у женщины. Таков вывод крупного исследования.Ранее уже было показано, что аборты не вредят психическому здоровью женщин. Тем не менее, например, в США заявление, что аборт наносит психологический ущерб, часто является оправданием политики ограничения доступа к прерыванию беременности.Чтобы лучше понять связь между абортом и психическим здоровьем женщин, доктор Джулия Р. Стейнберг (Julia R. Steinberg) из Школы здравоохранения при Университета Мэриленда (University of Maryland School of Public Health) вместе с коллегами провела анализ информации о 400 000 датчанках, родившихся в1980-1994 годах.Данные включали информацию об абортах, родах и назначении женщинам антидепрессантов, согласно Датской национальному регистру. Это первое исследование, в котором в качестве индикатора депрессии использовался риск применения антидепрессантов в периоде около аборта.Авторы заключили, что при сравнении года до аборта и года после аборта риск назначения женщинам антидепрессантов не менялся. Также вероятность приема антидепрессантов снижалась со временем после проведения аборта.При сравнении с женщинами, у которых не было абортов, женщины, проводившие аорты, имели более высокий риск назначения антидепрессантов. Но доктор Стейнберг подчеркивает, что этот повышенный риск был одинаковым в течение года перед абортом и годом после аборта. Это указывает на то, что причиной депрессии было не прерывание беременности.По данным Института Гуттмахера (Guttmacher Institute), не менее чем в восьми штатах США при обсуждении аборта женщины получают информацию о психологических последствиях прерывания беременности. В 27 штатах, на основании той же политики, не имеющей доказательств, женщины должны ждать 24-72 часа от консультации до процедуры аборта.«Политика, основанная на предположении, что аборт вредит психическому здоровью женщины, является дезинформирующей. Аборт не вызывает депрессию. Наши выводы показали, что женщины после аборта страдали от депрессии не чаще, чем до него», - говорит доктор Стейнберг.Андрей Украинский