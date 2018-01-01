5 альтернативных вариантов для лечения варикоза

Для лечения варикоза вовсе не обязательно всегда прибегать к использованию медикаментозных препаратов. Ведь существует множество натуральных средств, способных обеспечить тот же эффект.Варикозное расширение вен — это проблема не только эстетического характера. Это признак плохого кровообращения. Это дискомфорт и плохое самочувствие (в дальнейшем). Вспомните пресловутую «тяжесть в ногах», именно так описывают свое состояние люди, страдающие от данного состояния.Варикоз — это расширение кровеносных сосудов, препятствующее нормальному поступлению крови в нижние части тела и, следовательно, нарушающее венозный возврат крови к сердцу. Это очень распространенная проблема в современном обществе.Причины появления варикозаИтак, основная причина появления сосудистых звездочек и выступающих вен на ногах — плохое кровообращение. Однако варикоз, прямо или косвенно, может быть вызван и другими факторами, такими как:Генетическая предрасположенностьПовышенный уровень холестерина в кровиМалоподвижный образ жизниГипертонияОжирениеЕще одним немаловажным фактором, который следует учитывать, является отсутствие должного внимания к здоровью сердечно-сосудистой системы. Всем людям рекомендуется ежегодно проходить медицинский осмотр. Особенно это касается тех, кто страдает каким-либо сердечно-сосудистым заболеванием или имеет семейный анамнез.И несмотря на то что варикозное расширение вен поддается лечению, всегда лучше предотвратить, чем бороться с последствиями. И для этого есть несколько альтернативных вариантов.Таким образом, для лечения варикоза подходят не только медикаментозные препараты или хирургическое вмешательство. Последнее, в частности, практикуется лишь в наиболее серьезных случаях.Советы для лечения варикозаЛучшее, что мы можем сделать, чтобы позаботиться о своем здоровье, это привить себе здоровые привычки. Они включают следующее:Правильное питаниеДостаточная гидратация (увлажнение тела)Регулярные тренировкиОтказ от долгого стояния или сиденияКроме того, необходимо выполнять следующие действия:Выполняйте растяжку/ разминку каждые 2 часа (хотя бы находясь в офисе)Меняйте температуру воды при принятии душа. Это способствует улучшению кровообращения. Только следите за температурой горячей воды, она не должна превышать 38?C.Поднимайте ноги повыше при каждом удобном случае. Такое положение тела облегчит венозный возврат.Еще вы можете массировать свои ноги с использованием какого-либо эфирного масла (в течение 15-20 минут в день).Избегайте ношения слишком узкой одежды.Носите удобную обувь.Не подвергайте свои ноги чрезмерному нагреву. Используйте солнцезащитный крем, когда находитесь на солнце.Натуральные альтернативы для лечения варикозаНесмотря на широкий ассортимент всевозможных венозных препаратов, вы всегда можете воспользоваться натуральными альтернативами для лечения варикоза. Они более экономичны и при этом не менее эффективны, только помните, что результат будет зависеть от вашего постоянства (ключ — в регулярном применении).Следующие натуральные средства часто входят в состав покупных лекарств от варикозного расширения вен. Все они способствуют улучшению циркуляции крови, а многие из них обладают еще и противовоспалительными свойствами (например, чеснок).ЧеснокМятаЛавровый листЭвкалиптКалендулаАлоэ вераМорковьМорская сольХвощ (конский хвост)Конский каштанСреди натуральных средств для лечения варикоза мы отметили алоэ вера. Это растение действительно обладает множеством преимуществ, связанных с эстетикой нашего тела. Применение геля алоэ вера, в холодных компрессах, активизирует кровообращение в ногах и уменьшает проявление варикоза.Мята, лавровый лист и эвкалипт, в свою очередь, обеспечивают освежающий эффект, который тоже будет очень кстати при варикозном расширении вен и этой «тяжести в ногах». На их основе можно приготовить тоник или лосьон для кожи и наносить непосредственно на «пораженные» варикозом участки. К такому натуральному средству можно также добавить пищевую соду.Листья и лепестки календулы можно использовать для приготовления лечебной пасты от варикоза. Ее можно нанести на кожу ног и оставить для воздействия на всю ночь. А стебель этого растения подойдет для того, чтобы приготовить на его основе освежающий тоник.Ванны с морской солью помогают расслабиться, это также способствует улучшению кровообращения. Если вы хотите усилить свойства соли, можете еще добавить в ванну немного яблочного уксуса.Большим преимуществом всех этих натуральных средств является их низкая стоимость, в сравнении с препаратами промышленного производства. Но не стоит полагать, что эти альтернативы смогут в одиночку решить проблему варикозного расширения вен, лучше все-таки использовать их в качестве дополнительной меры и не забывать выполнять все рекомендации врача.