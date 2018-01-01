10 продуктов, которые делают мужчин женственными

По мнению научных экспертов, употребление таких продуктов активизирует выработку «женских» гормонов в организмах мужчин. Огромное влияние на такие изменения оказывают пестициды, утверждают они.Ученые рассказали о продуктах, употребление которых феминизирует мужчин. На фоне возникающего гормонального дисбаланса может меняться голос и характер роста волос на теле, появляются жировые отложения, характерные для женской фигуры – на бедрах, ягодицах, может увеличиваться грудь, возникают трудности с либидо. Все это может стать следствием употребления «неправильных» продуктов.Как ни странно, первыми в списке таких продуктов эксперты назвали морепродукты и рыбу (креветки, угорь, тилапия, фермерский лосось). Главная опасность, связанная с их употреблением, - в таких продуктах слишком много химикатов, проникающих из загрязненных вод или попадающих из корма, который дают молоди для ускоренного роста.Далее - консервы, которые может содержать в себе бисфенол А, проникающий из материалов тары. Также небезопасны ягоды и фрукты: клубника, яблоки, черешня, вишня, персики. Специалисты отмечают, что в них часто повышено содержание пестицидов.Колбасные изделия и сыры в упаковке из поливинилхлорида – думаете, это не отражается на здоровье? Этот химикат проникает в продукты и может приводить к гормональным сбоям, отмечают эксперты.Соевые продукты попали в список опасных из-за обилия фитоэстрогенов. Пиво следуют за ними по той же причине: попадая в мужской организм в большом количестве, фитоэстрогены начинают в нем «гормональную ломку», из-за которой активизируется жироотложение.Свекла, как выяснилось, также поддерживает уровень эстрогена в организме избыточно высоким. Затем - коровье молоко, которое само по себе может оказаться источником гормонов.Льняное семя хоть и относится к полезнейшим продуктам питания, отличается высоким содержанием лигнанов, являющихся природными гормонами. Наконец, цельнозерновой хлеб. Увлекаться его употреблением, несмотря на полезность, мужчинам также не стоит – в этом продукте фитоэстрогенов больше, чем в сое.