Медики недооценили воздействие никотина на мозг - исследование

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Вскрылся новый механизм пагубного влияния никотина на мозг человека. Группа ученых Медицинской школы Северо-западного университета Фейнберга (США) сделала в связи с этим новое открытие.Коллектив исследователей под руководством профессора фармакологии Райана Дренана обнаружил дополнительные области головного мозга, ответственные за формирование у человека зависимостей. Ученые отмечают, что это позволит науке и медицине лучше понимать алгоритм формирования никотиновой и наркотической зависимости. В частности, исследователи выяснили, что рецепторы никотин-зависимых ацетилхолиновых рецепторов (nAChRs) функционально имеют связь с нейронами гипоталамуса.«Идентификация подробных механизмов, с помощью которых никотин изменяет схему работы мозга, крайне важна. Мы расширили возможности для разработки лекарств по борьбе с табакокурением и наркоманией. Результаты исследования улучшают понимание того, как нейротрансмиттеры работают в головном мозге»,- заявили авторы работы.Как следует из материалов исследования, никотин стимулирует рецепторы дофаминовых и ГАМК-нейронов. Какое-то время такая стимуляция вызывает состояние эйфории, но затем происходит привыкание. Данная работа свидетельствует о том, что в головном мозгу больше областей, включающихся в процесс формирования зависимости.По словам ученых, формирование зависимости связано с нарушением передачи сигналов дофамина. Если восстановить связи, упрочняющие такую связь, можно избавить человека от вредной привычки, допускают научные специалисты.До этого ученые, представляющие Университет Ла Троба в Австралии, выяснили, что вещество, содержащееся в табаке, может быть полезным против инфекционных заболеваний, включая те, которые вызываются крайне опасными вирусами, - золотым стафилококком, ВИЧ, вирусом Зика и энцефалитными вирусами.