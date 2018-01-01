Врачи поделились эффективным рецептом от кашля

Вкусный и полезный рецепт.Банановые коктейли это всегда вкусно! Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем.Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени.Рецепт не имеет побочных эффектов и он отлично подходит даже для детей.Рецепт Бананового средства от кашля:Вам понадобится:банан — 2 шт., средних спелыхкипяченная вода — 400 млмед — 2 ст.л.Приготовление:Возьмите 2 средних, спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки.Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут.Затем добавьте 2 столовые ложки меда.Смешайте хорошо и ваша комбинация готова.Как применять:Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день.Употребляйте это средство 4 раза в день (по 1 чайной ложке).Через 3-7 дней кашель вас покинет.Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат.Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля попробуйте это чудесное средство!!