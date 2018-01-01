Врачи поделились эффективным рецептом от кашля
Банановые коктейли это всегда вкусно! Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем.
Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени.
Рецепт не имеет побочных эффектов и он отлично подходит даже для детей.
Рецепт Бананового средства от кашля:
Вам понадобится:
банан — 2 шт., средних спелых
кипяченная вода — 400 мл
мед — 2 ст.л.
Приготовление:
Возьмите 2 средних, спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки.
Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут.
Затем добавьте 2 столовые ложки меда.
Смешайте хорошо и ваша комбинация готова.
Как применять:
Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день.
Употребляйте это средство 4 раза в день (по 1 чайной ложке).
Через 3-7 дней кашель вас покинет.
Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат.
Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля попробуйте это чудесное средство!!
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