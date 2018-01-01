Генетики запретили более трети россиян принимать популярные лекарства

Сотрудники центра Genotek провели исследование генома 2100 россиян и сделали тревожные выводы: средства для снижения уровня холестерина опасны для жизни примерно 36% россиян, обладающих генетической предрасположенностью к развитию болезней мышц. Между тем, о повышенном риске почти никто не знает.Речь идет о статинах, блокирующих синтез холестерина и замедляющих его скопление на внутренней поверхности артерий. Это одни из самых распространенных средств в мире. Однако, комментирует Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek, статины опасны при наличии мутаций в генах SLCО1B1 и HMGCR. При таком раскладе статины начинают негативно влиять на мышечную ткань - риск развития миопатии повышается в 5-16 раз (истощаются мышцы, наблюдается массовая гибель мышечных клеток).Итак, генетики выявили обозначенные мутации в гене SLCО1B1 более чем в трети случаев. Для этих людей прием симвастатина, одного из самых популярных видов статинов, небезопасен. Эксперты призывают проходить всестороннее обследование до начала приема данного препарата.