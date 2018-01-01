Врачи рассказали, что делать при трещинах на коже рук

Трещины на коже выглядят очень некрасиво. Также эти трещинки опасны для здоровья – вредные микроорганизмы могут попасть через них в глубинные слои кожного покрова.Особенно плохо, когда трескается кожа на пальцах любимых ручек – любая работа по дому начинает вызывать боль, неприятные ощущения. Хочется, чтобы эти трещинки поскорее зажили. Чем раньше начать их лечение, тем лучшим будет результат.В продаже можно без труда найти увлажняющие кремы, обладающие заживляющим действием. Когда трещинки на коже небольшие, то можно довольно быстро избавиться от них, используя такой крем.Если трещины на коже достаточно глубокие, в зоне трещин ощущается зуд, пальцы постоянно чешутся, то придётся идти в аптеку за специальными мазями. Хороши мази, содержащие витамины А, Д, экстракт алоэ.Бывает так, что из трещин начинает идти кровь. Такие трещины следует лечить как порезы. Предварительно надо хорошо вымыть руки, потом обработать кровоточащие трещины антисептическим средством, после смазать трещины зелёнкой или специальной заживляющей мазью, сверху наложить ватки, залепить пластырем. Или же можно воспользоваться медицинским клеем.Когда на коже рук есть трещинки, всю домашнюю работу следует делать в специальных целлофановых или резиновых перчатках.Если кожа трескается постоянно, необходимо определить, из-за чего это происходит, исключить вредные факторы из своей жизни. Трещинки могут появляться, когда человек пользуется плохим, сушащим кожу мылом. Удивительно, но дорогое антибактериальное мыло часто высушивает кожу, такое мыло может быть ещё вреднее обычного. Кожа также может трескаться из-за недостатка в пище витаминов Е, А. На столе должны быть молочные продукты, яйца, орехи – в них содержатся эти витамины.