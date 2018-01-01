Психологи установили: работникам полезно выпить спиртное

Принято считать, что выпивающие сотрудники не в состоянии эффективно работать. Однако последнее исследование показало: трезвенники чаще не могут выполнять свои должностные обязанности по сравнению с людьми, умеренно употребляющими спиртное. Трезвенники чаще уходят на больничный.Эксперты проанализировали данные более 47000 человек из Великобритании, Франции и Финляндии. В отчете специалистов говорится: "Люди, которые полностью избегали употребления алкоголя, на 50% чаще брали больничный по причинам, связанным с психическим состоянием здоровья. Аналогичная связь прослеживалась и в отношении расстройств пищеварения, мышечно-скелетных травм, респираторных заболеваний".Кстати, реже всех брали больничный люди, каждую неделю употреблявшие алкоголь, причем, в количестве, которое многие медики оценивают как повышенное и нежелательное. Правда, эксперты подчеркивают: чрезмерное употребление спиртного опасно для здоровья.