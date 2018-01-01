Что делать, если у вас гипергидроз

Пот в том или ином количестве — неизменный спутник жары и интенсивных физических нагрузок. Но кто-то потеет по-скромному, почти незаметно, а кому-то достаётся по полной программе: влага моментально пропитывает футболку или рубашку, а порой даже капает с рук.Такую чрезмерную потливость называют гипергидрозом.Откуда берётся гипергидрозПотеть — это не болезнь. Сильно потеть — тоже. Медики относят гипергидроз не к заболеваниям, а к индивидуальным особенностям человека. И вот почему.Вся поверхность нашего тела покрыта потовыми железами. Они производят влагу, необходимую для поддержания нормальной температуры тела. Если вокруг не слишком жарко, а мы не слишком активны, ежедневное количество испаряющейся с кожи влаги составляет около 0,5 литра. При повышенной температуре окружающей среды и/или интенсивных физических нагрузках этот объём возрастает и может достигать 10 литров в день.Количество выделяемого пота наш организм регулирует нервными импульсами и гормональным составом крови. Потовые железы реагируют на эти сигналы двумя способами:Увеличивают или уменьшают количество производимого пота.Раскрываются (активно выбрасывая влагу на поверхность кожи) или закрываются.В норме это выглядит так. Температура тела поползла вверх, центр терморегуляции в мозге зафиксировал рост, подал необходимые сигналы и железы отреагировали: увеличили производство пота и раскрылись. На поверхность кожи попала влага и начала активно испаряться. Температура тела снизилась — железы уменьшили производство пота и закрылись.Чаще всего встречается гипергидроз подмышек, ладоней, ступней ног, поскольку на этих участках сосредоточено наибольшее количество потовых желёз.Но в ряде случаев эта система работает не совсем корректно. Например, у некоторых людей потовые железы имеют высокую чувствительность к адреналину: зафиксировав гормон в крови, они моментально раскрываются. В результате, стоит человеку чуть заволноваться, его тело покрывается липким потом даже без перегрева.У других потовые железы вообще не умеют закрываться. Поэтому такие люди в любых ситуациях потеют интенсивнее, чем остальные. Некоторые жалуются на потоотделение, даже когда находятся в прохладной комнате с работающим кондиционером, а кое-кто уверяет, что потеет даже в бассейне.Каким бывает гипергидрозМедики различают два вида гипергидроза.ПервичныйЭто врождённая особенность, приводящая к чрезмерному потоотделению. Её ещё называют идиопатическим гипергидрозом. Идиопатический в данном случае — возникающий по неизвестным причинам. И это действительно так: современная наука пока не понимает, почему потовые железы у некоторых людей начинают сбоить.Известно лишь, что подобные сбои начинают проявляться в детском и подростковом возрасте и в большинстве случаев они носят локальный характер: железы «балуются» в фиксированных местах типа подмышек, ладоней, ступней.По данным Международной ассоциации гипергидроза, от первичной формы этого состояния страдают в среднем около 5% людей. Распространённость вторичного гипергидроза выше — до 15%.ВторичныйПоявление этого вида гипергидроза чаще всего обусловлено приёмом тех или иных лекарственных препаратов, а также рядом физиологических состояний и заболеваний, включая гормональные. Ожирение, беременность, менопауза, подагра, ревматоидный артрит, различные опухоли, злоупотребление спиртным, сахарный диабет, гипертиреоз — всё это может спровоцировать развитие чрезмерного потоотделения, не имеющего прямой и адекватной связи с перегревом.Гипергидроз в любой из его форм не опасен для здоровья. Но он доставляет душевные страдания и даже становится причиной серьёзных психологических травм, что существенно снижает качество жизни. Поэтому с гипергидрозом можно и нужно бороться. Тем более что в большинстве случаев это проще, чем кажется.Что делать, если у вас гипергидрозВ случае вторичного гипергидроза борьбу с чрезмерным потоотделением надо начинать с основного заболевания (физиологического состояния). Обратитесь к врачу: терапевту, невропатологу, эндокринологу. Специалист поможет скорректировать образ жизни, подыскать альтернативу вызывающим потливость препаратам. Часто этого достаточно, чтобы забыть о постоянно влажных ладонях или поте, окатывающем всё тело.Если у вас первичный гипергидроз, лечение будет заключаться в сочетании профилактических и медицинских мер.Профилактика — та же, что и в случае обычного потения в жару. Вот что необходимо делать, чтобы не провоцировать чрезмерное потоотделение:Носить лёгкую свободную одежду из дышащих натуральных тканей (хлопка, льна).Всегда надевать носки под закрытую или спортивную обувь.Использовать антиперспиранты. В отличие от дезодорантов, они не просто маскируют запах, а сокращают количество выделяемого пота.Чаще принимать душ и использовать влажные салфетки.Стараться уменьшить количество стрессов.Откорректировать питание, убрав из него продукты и напитки, которые усиливают потоотделение. В частности, алкоголь и острую пищу.Проанализировать лекарственные препараты, которые вы принимаете, и с помощью врача найти альтернативу тем, у которых «повышенное потоотделение» значится в качестве побочки.Что делать, если простые способы не помогаютДля борьбы с гипергидрозом существует и тяжёлая артиллерия: косметологические и медицинские манипуляции, которые успокаивают излишне чуткие и активные потовые железы.Здесь крайне важно помнить: подобные мероприятия может назначать только квалифицированный врач! Для начала загляните к терапевту или дерматологу: при необходимости они дадут направление к более узким специалистам.Вот что в зависимости от вашего состояния может предложить медик.1. ИонтофорезПрименяется для коррекции локального гипергидроза — на ладонях и ногах. Руки и ноги погружают в ванночку с тёплой водой, сквозь которую пускают слабый электрический ток. Эта процедура безболезненна. Как правило, большинству людей хватает 2–4 манипуляций продолжительностью до получаса каждая, чтобы значительно уменьшить потоотделение на проблемных участках.2. Инъекции ботокса или диспортаЭти вещества блокируют нервные окончания, заставляющие потовые железы излишне активничать. Для достижения устойчивого результата может потребоваться несколько сеансов инъекций. Правда, скорее всего, курс придётся повторять примерно раз в год.3. Приём антихолинергических препаратовЭти средства также регулируют нервные импульсы, провоцирующие чрезмерное потоотделение. Как правило, большинство пациентов наблюдают уменьшение потливости примерно через две недели после начала приёма подобных препаратов.4. Эндоскопическая симпатэктомияЭто хирургическое вмешательство, которое проводят лишь в том случае, если все иные опробованные методики не дали результата. Во время операции хирург просто вырезает нервы, которые проводят электрические сигналы к потовым железам. Однако у данного метода есть ряд серьёзных противопоказаний и его применение возможно только на определённых участках тела: ладонях, подмышках и лице.