Любителей кофе разделили на три группы по чувствительности к кофеину

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Вы можете выпить кофе перед сном и спокойно спать, или всего лишь одна порция эспрессо по утрам вызывает дрожь и нервное возбуждение? Согласно новому докладу, в зависимости от чувствительности к кофеину, кофеманы делятся на три основные группы.В исследовании Института научной информации о кофе (Institute for Scientific Information on Coffee) проведен анализ, объясняющий, как организм метаболизирует кофеин и почему некоторые люди страдают от него больше других.Кофеин – природное вещество, содержащееся в ряде видов растений, включая кофе, чай и какао. В стандартной чашке кофе находится 75-100 мг кофеина, который после приема внутрь абсорбируется из желудка и кишечника в кровоток. Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в клетках головного мозга, ускоряя деятельность нервных клеток и вызывая чувство бодрости и прилив энергии.Он не накапливается в организме, а расщепляется в печени. Средний период полураспада составляет примерно четыре часа, однако время может варьироваться. Это объясняет, почему некоторые люди могут пить кофе в течение дня и без проблем спать, а другие предпочитают избегать кофе или переходить на кофе без кофеина днем и вечером.Два основных генетических фактора диктуют реакцию индивидуума на кофеин – скорость, с которой печень метаболизирует соединение, и реакция центральной нервной системы на его стимулирующие эффекты. На этом основании выделены три разных уровня чувствительности к кофеину:Высокаячувствительность к кофеину: медленный обмен веществ в печени и сильное связывание в центральной нервной системе. Даже небольшое количество кофеина вызовет стимулирующий эффект, а более высокие дозы могут привести к проблемам со сном. Характерно для меньшинства людей.Средняячувствительность к кофеину: баланс между инактивацией кофеина в печени и связыванием в центральной нервной системе. Употребление от двух до пяти чашек кофе в течение дня не вызовет побочных реакций или нарушений сна. Кофеин обычно не рекомендуется вечером, но преобладают индивидуальные различия, как это видно у большинства людей.Низкаячувствительность к кофеину: быстрый метаболизм кофеина. Можно потреблять более высокие дозы, а вечерний кофе, как правило, не нарушает сон.«Обычно люди задают вопросы своим врачам, например, почему их не будит одна чашка кофе, а их партнер легко засыпает после пяти чашек, - сообщил в отчете глава исследования Дж. В. Лангер (J.W. Langer), лектор клинической фармакологии Медицинской школы Копенгагенского университета (CopenhagenUniversity’sMedicalSchool). - Ответ заключается в том, что все мы, кофеманы, уникальные. Генетическая характеристика программирует нашу реакцию на кофеин, так же, как она программирует наш цвет волос и цвет глаз».Низкая чувствительность к кофеину, скорее всего, не даст испытать большую часть ожидаемых от кофе эффектов - бессонницу, повышение концентрации внимания и бодрость. Тем не менее, отмечает Лангер, люди, у которых быстро метаболизируется кофеин, все равно не должны превышать рекомендуемое ежедневное потребление ради попытки их почувствовать. Верхний предел, безопасный для большинства здоровых взрослых, составляет 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно примерно четырем-пяти чашкам сваренного кофе.Дальнейшие исследования в отношении кофеина помогут лучше понять факторы, влияющие на его потребление, метаболизм и связывание рецепторами мозга, дадут новую информацию о профилактике и лечении ряда хронических заболеваний. Например, потребление кофе и кофеина связано с уменьшением риска ряда заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета 2 типа и нейродегенеративных расстройств (болезни Паркинсона). Наиболее свежие исследования также свидетельствуют о связи потребления кофе с сокращением общей смертности.Валерия Сема